Miles de personas están a la espera del concierto Venezuela Aid Live

Miles de personas permancen a la espera del concierto Venezuela Aid Live, en Cúcúta.

Richard Branson, empresario británico y responsable del evento, publicó un video en el que se observa a las personas en los alrededores de la tarima.

"Decenas de miles de personas llegan incluso cinco horas antes de que comience el Venezuela Aid Live", escribió en la red social.

El el sitio permanecen funcionarios de la policía colombiana custodiando el evento.

Tens of thousands of people arriving even five hours before #VenezuelaAidLive starts pic.twitter.com/XgruIje0dc