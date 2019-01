Mike Pence: Guaidó representa un nuevo comienzo para Venezuela

Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, indicó que Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, representa un nuevo comienzo para Venezuela con su juramentación como presidente interino.

“Guaidó representa un nuevo comienzo para el pueblo de Venezuela. Estados Unidos apoya a la buena gente de ese país por eso”, publicó en su cuenta de Twitter, como parte de una entrevista concedida a la cadena FOX.

Refirió que el régimen de Nicolás Maduro ha oprimido a los venezolanos y que Donald Trump “ha tomado medidas decisivas en los últimos dos años para imponer sanciones a funcionarios del gobierno”.

Pence ratificó este miércoles 23 de enero, por medio de un comunicado, que el presidente Donald Trump reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.

As I told @Trish_regan, the Maduro regime has oppressed its people & @POTUS has taken decisive action over the last 2 years to bring sanctions on officials in the Maduro regime. Today, freedom broke out in Venezuela with the recognition of a new interim President in @JGuaido. pic.twitter.com/eJKJz4wsSS — Vice President Mike Pence (@VP) 24 de enero de 2019

Today with @Trish_regan, we talked about what President @JGuaido represents is a new beginning for the people of Venezuela. And thanks to @POTUS Trump's leadership, the United States is standing with the good people of Venezuela for that new beginning. pic.twitter.com/NLpRM0uOuv — Vice President Mike Pence (@VP) 24 de enero de 2019

