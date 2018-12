Migrantes e inflación serán quemados a medianoche para no repetirse en 2019

La tradición manda que a medianoche del 31 de diciembre, la bienvenida del nuevo año se hace con la quema de un monigote elaborado con materiales de desecho y trapos viejos que representa las cosas, personas y situaciones que no se desea se repitan en el nuevo lapso de 365 días que comienza.

La migración de venezolanos fue representada por la familia Flórez en La Concordia. Tomaron un viejo Volkswagen al que montaron maletas y viajeros con un letrero de despedida. Al auto alemán le colocaron las banderas de los países del cono sur, los principales destinos de la diáspora criolla. Junto a la escena de despedida que se repite a diario en cada ciudad de Venezuela, fue representado el acto de sellado del pasaporte con la referida solicitud de colaboración para el procedimiento legal que ha sido harto denunciada.

Pese a las circunstancias, no dejaron pasar la ocasión. Ana de Flórez, la madre del grupo familiar, contó que uno de sus hijos migró a Bucaramanga y en noviembre de 2017 tuvo un accidente de tránsito junto a su empleador. Regresó y a las semanas comenzó a sentir las consecuencias del siniestro. Luego de evaluaciones médicas y exámenes se determinó la fisura de dos vértebras. El muchacho quien era el que hacía los añoviejos, requiere de una intervención quirúrgica y pese a los esfuerzos, vendimias y colectas, no han podido juntar el dinero para la operación y los insumos.

En la Cuadra de Los Politiqueros, también en La Concordia, este año se cumplen 46 años de tradición de la quema del año viejo. Escogieron al ex presidente de Petroleos de Venezuela, Rafael Ramírez, y la inflación que la representaron como una mujer obesa a la que colocaron una banda de candidata de belleza como reflejo de la situación del país. Sobre sus cabezas, pende una cesta de alimentos, inalcanzable a cualquier mano por el precio de sus productos y un dron.

“Viendo cómo está la crisis, cómo está este país: no hay gasolina, no hay comida, no hay mercado, que el sueldo no alcanza para ningún venezolano. Este año volvemos a hacer los añoviejo en contra de este gobierno. Uno de los estados más golpeados por este gobierno es el Táchira y cualquier venezolano se puede dar cuenta de la crisis que pasamos los tachirenses”, dijo Enrique Labrador, representante de la Cuadra de Los Politiqueros.

En otras localidades del Táchira han hecho cisternas transportadoras de gasolina, muñecos representativos de Nicolás Maduro, Freddy Bernal. Henry Ramos Allup y otros han optado por evitar el tema político y han elaborado muñecos de películas.

A diferencia de años anteriores, la pólvora, los morteros y fuegos artificiales no serán abundantes para encender los añoviejos a causa del costo.