Mejía: “Intimidar a una niña de 20 meses no va a resolver la escasez”

Juan Andrés Mejia, diputado a la Asamblea Nacional (AN), afirmó que la intimidación por parte de los funcionarios de la Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) en la residencia de Juan Guaidó es un acto "que viven los venezolanos a diario".

"La intimidación, el uso de los organismos para intimidar y perseguir cuando en su lugar deberían proteger. Aquí es importante enviarle un mensaje a los funcionarios que todavía respaldan el régimen que nosotros no vamos a actuar con rencor pero sí con firmeza", expresó el parlamentario.

Agregó que intimidar a una niña de 20 meses de edad no va a resolver los problemas de hambre y escasez. "El pueblo no va a permitir que un grupo minonitario de personas que por más armadas que estén no van a detener un proceso que comenzó el pasado 23 de enero", dijo Mejía.

Los funcionarios de la FAES llegaron a la vivienda del presidente interino del país donde se encontraba su hija de 20 meses de edad, mientras que Guaidó y su esposa, Fabiana Rosales, se encontraban en la Universidad Central de Venezuela (UCV) presentando el Plan País.