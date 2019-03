Médicos por la Salud confirmó 17 fallecidos por el apagón

Julio Castro, doctor venezolano, publicó un resumen de la situación hospitalaria en el país a las 6:45 pm de este sábado, debido a la ausencia del servicio eléctrico en la nación.

En los institutos médicos Hospital de El Tigre, Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes, Hospital Central de San Cristóbal, Hospital Universitario de Caracas, Hospital Pérez Carreño, Hospital Ranuarez Balza, Hospital Domingo Luciani, Hospital Militar de Caracas y en la Maternidad Concepción Palacios no han fallecido personas víctimas del apagón.

Sin embargo, detalló que se han confirmado 17 muertos en otros recintos de salud del territorio. El médico atribuye la encuesta a la organización Médicos por la Salud.

Desde este jueves la República se encuentra con el suministro eléctrico inestable, en los lugares que se había restablecido volvió a fallar. Algunos ciudadanos atribuyen esto a la explosión de un transformador de Sidor en Ciudad Bolívar.

Reporte actualizado 11:30 AM , 9 marzo Hospital Manuel Núñez Tovar de Maturin . Sin luz , sin planta eléctrica Fallecidos en las últimas 36 horas -UCI neonatal 1 -traumatologia 1 - Obstetricia 2 - Medicina interna / emergencia : 9 Total 13 fallecidos #SinLuz #enh

10,30 AM 9 marzo

HUAPA cumaná:

1) Luego de 30hrs sin energía,11 pm llega el servicio ,6 am de hoy vuelve a fallar ,10 am se restablece nuevamente

2) Planta eléctrica trabajo 18 hrs bien ,luego d revisión a media máquina

3) sin fallecidos x causas eléctricas