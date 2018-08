Médicos denunciaron 200.000 nuevos casos de malaria

El presidente de la Sociedad Venezolana de Pediatría, Huníades Urbina, aseguró que en el país ya existen 500.000 casos de malaria, al ser reportados 200.000 nuevos enfermos hasta julio, y 500 de sarampión.

Afirmó que la epidemia avanza sin ningún control debido a la escasez de medicamentos preventivos, e indicó que el país se encuentra en un retroceso en materia de vacunación y la lucha contra enfermedades que se consideraban controladas desde hace tiempo. “Tenemos una tasa de cobertura vacunal muy baja. La Organización Mundial de la Salud habla de una cobertura de 95%, y en nuestro país hablamos de menos de 50%, es decir, un retroceso de 60 años”, lamentó.

Indicó que los casos de sarampión fueron reportados por la Organización Panamericana de la Salud.

El gremio médico empezó ayer una actividad en la plaza Francia de Altamira, la cual denominaron “La primera clase magistral”, como parte de las acciones que ha emprendido para denunciar la crisis que padece el sector.

Un grupo de profesores de Medicina de la UCV y de ex ministros de Sanidad impartió la clase dirigida no solo a los estudiantes de la carrera en las universidades, sino al gremio de enfermeras, odontólogos, bionalistas y a la sociedad civil.

Durante la actividad hablaron sobre los indicadores de la salud en Venezuela y denunciaron la reaparición de enfermedades como la malaria, el sarampión y la difteria. También manifestaron la preocupación por la escasez de insumos y medicinas en todos los hospitales, así como el deterioro de la infraestructura y las condiciones laborales de los trabajadores del sector.

Alejandro Rísquez, profesor de la UCV, denunció que las condiciones actuales en las que labora el personal que asiste a los enfermos son “insostenibles”, y explicó que la situación está marcada por una crisis económica que afecta los determinantes sociales de la salud.

“En los hospitales no hay nada qué brindarles a los pacientes; la situación de hambre repercute en los enfermos vulnerables, como son los niños y las personas mayores, porque los comedores han sido abandonados y las comidas son pobres en calorías y no tienen el mínimo balance para nutrir a los enfermos. Las personas abandonan los hospitales al darse cuenta de que los médicos no tienen cómo atenderlos”, dijo.

Lamentó que el hospital Luis Razetti del estado Amazonas ha sido abandonado completamente porque se ha convertido en un “moridero”.

El presidente de la Federación Médica, Douglas León Natera, afirmó que el gobierno niega los informes epidemiológicos semanales. “Tenemos información sobre el aumento de casos tanto de malaria, sarampión y difteria. La situación de salud no solamente la conocemos los médicos, sino que la padecen los pacientes y también la sufren los familiares, porque en los hospitales no tenemos cómo atenderlos por la falta de insumos y medicamentos, y eso es responsabilidad del Estado”, apuntó.