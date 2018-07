Médicos del país acordaron no aceptar bonos del gobierno

Luego de 19 días de protestas, el gremio de la salud realizó ayer la segunda asamblea interhospitalaria en la Escuela de Medicina Tropical de la UCV, en donde ratificaron la medida adoptada por la Federación Médica de exigir los ajustes salariales y la dotación de insumos en todos los hospitales del país.

Médicos, enfermeras y bionalistas de todos los centros asistenciales de Caracas permanecen en las calles reclamando, para continuar con sus labores, un salario acorde con el costo de la canasta alimentaria y ayer participaron junto con sus dirigentes gremiales en el encuentro.

El presidente de la FMV, Douglas León Natera, no adelantó las acciones que tomará el gremio en caso de no recibir la semana próxima una respuesta por parte del gobierno; sin embargo, señaló que el sector evaluará semanalmente la situación, mediante reuniones y asambleas permanentes. “Estamos parándonos de manera indefinida; ya son 19 colegios de médicos sumados a la protesta para decirle al gobierno que ya está bueno porque es insostenible el salario que estamos devengando los profesionales, pero no aceptaremos bonos ni bonificaciones”, precisó Natera, en contraste con el gremio de enfermeras que se declararon en la “misión agarre”. “Solo exigimos la remuneración que hemos establecido. No queremos adelantar nada de lo que haremos las próximas semanas, pero evaluaremos semanalmente lo que iremos programando”, indicó.

El presidente de la Federación explicó que, pese al paro, el personal de salud continuará atendiendo las emergencias y las áreas críticas de los hospitales como las unidades de cuidados intensivos. Dijo que se declaran en asamblea permanente del comité de conflicto hospitalario.

Médicos residentes del hospital Pérez Carreño señalaron que continuarán informando sobre la crisis que existe para aumentar la confianza y la credibilidad de las acciones emprendidas en todo el sector salud.

Los médicos, enfermeras y trabajadores realizaron un recorrido con pancartas y consignas por la ciudad universitaria antes de reunirse en el auditorio.