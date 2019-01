Médicos del HUC denunciaron que escasez de insumos supera el 90%

Médicos del Hospital Universitario de Caracas denunciaron que la escasez de insumos en el centro asistencial supera el 90% y la falta de personal dificulta la atención de los pacientes.

Los especialistas aseguraron que debido a la falta de equipos, desde hace más de seis años, no se realizan resonancias magnéticas y tomografías, reseñó Crónica Uno.

Las camillas oxidadas, desprovistas de colchones, son enfiladas en el pasillo de la Emergencia | Foto: Crónica Uno

“He tenido que conseguir bolsas, cilindros y agujas en otros hospitales para salvarle la vida a mi viejo. Muchos médicos se conforman con el ‘no hay’ y no te ofrecen alternativas, se lavan las manos”, denunció Roberto Mijares, familiar de un paciente ingresado en el centro asistencial.

Los médicos aseguraron que debido a la falta de aire acondicionado, el riesgo de contaminación de los pacientes aumenta de manera exponencial.

El déficit de personal afecta las labores en la Unidad de Cuidados Intermedios | Foto: Crónica Uno

“No tenemos antibióticos de primera línea y atendemos a todos con los más fuertes, en algunos casos crean resistencia, pues no tenemos posibilidad de suministrar los antibióticos exactos”, afirmó un doctor que prefirió no revelar no revelar su identidad.

Con información de Crónica Uno.