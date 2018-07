Médicos decidirán el martes si extienden el paro a todo el país

“Trabajan con las uñas”

Luis Somaza, concejal de Baruta por Vente Venezuela, al solidarizarse con la protesta que las enfermeras iniciaron el 25 de junio, expresó: “Todo el personal de los hospitales de Venezuela trabaja con la uñas porque no tiene insumos debido a la crisis humanitaria que vive el país. Trabaja por vocación, porque su salario no alcanza ni siquiera para pagar el pasaje con el que se traslada”. Agregó: “Si el gobierno quisiera proteger a los venezolanos aceptaría la ayuda humanitaria, pero la verdad es que no le importa que miles de personas mueran en los centros asistenciales por falta de insumos”.