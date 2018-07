Médicos en Carora: “Es maquiavélico lo que vivimos”

El gremio de la salud continúa en paro indefinido y en el estado Lara muestra su propia crisis. El Hospital Pastor Oropeza en Carora, el principal centro asistencial ubicado en el municipio Torres, de 17 parroquias, se encuentra paralizado “técnicamente” desde hace varios meses porque los servicios han tenido que cerrar sus puertas debido a la escasez de recursos.

Médicos, enfermeras, bioanalistas, técnicos y obreros se unieron al cese de actividades del gremio de salud que hoy cumple 20 días, para exigir mejores condiciones de trabajo, un salario digno y la dotación de insumos a la Gobernación de la entidad, a cargo de Carmen Meléndez.

“Trabajamos por mística”. Así define el personal su labor en el centro de salud, que se encuentra colapsado por la problemática de insalubridad y escasez de fármacos y alimentos, entre otros.

La médico internista María Castillo manifestó su descontento con los sueldos que perciben y por el estado que exhibe el hospital. “Es grave la situación que tenemos, es maquiavélico lo que vivimos. Nosotros exigimos que nos mejoren no solo nuestro salario, sino las instalaciones del hospital” dijo.

Señaló que un médico interno gana 1.200.000 bolívares quincenales y un especialista está entre 1.600.000 y 1.800.000 bolívares quincenales. “La vocación de servicio y el amor al paciente son los factores que nos mantienen aquí. Hay una deficiencia de insumos médicos y quirúrgicos que le impide al personal trabajar. Nosotros vemos cómo nuestros compañeros hacen acto de presencia en sus lugares de trabajo cuando no tienen cómo atender a los pacientes. Las enfermeras se vienen a pie, en cola y hasta con el uniforme sucio”, manifestó Castillo, y añadió que no tienen “insumos básicos como algodón, alcohol, bisturí, guantes ni soluciones, y por supuesto, el paciente debe salir a buscar las medicinas porque en el hospital no hay nada”.

Señaló que tienen dos años en protesta y ya hasta se paralizaron los servicios de radiología, ambulancia y laboratorio por la falta de insumos; el comedor tampoco brinda el beneficio a los pacientes del centro de salud. “Hasta ahora los organismos competentes no han hecho nada por solucionar la situación. Los pacientes deben traer su comida, agua, porque aquí no se les da nada”, indicó.

Castillo destacó además que en Nefrología tienen más de 15 días sin agua y no han podido realizar la diálisis a los enfermos renales. Señaló que ya son 12 las muertes ocurridas en el área materno infantil en lo que va de año.

A toda esta problemática, indicó que se suma el maltrato que reciben los médicos y las enfermeras, quienes han sido amenazados con armas de fuego por delincuentes que les exigen intervenciones quirúrgicas a parientes.

Indicó que el jueves, dos representantes del Colegio de Enfermería de Lara y la presidente del Colegio de Médicos de la entidad, Esther Sira, se reunieron con el alcalde del municipio, Edgar Carrasco, y le plantearon la crisis; también le solicitaron una comisión para que certifique las condiciones en las que se halla el hospital. Dijo que el personal permanecerá en asambleas.

CIFRA

12 muertes en el área materno infantil reportaron en el centro de salud de Carora, en lo que va de 2018. Según la OMS, la tasa de mortalidad de menores es un importante indicador del desarrollo del país.