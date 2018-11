Médico venezolano fue galardonado en EE UU por su trayectoria profesional

Neil Pláceres, médico venezolano, fue galardonado este sábado con el premio Prize to the leader in research and health sciences for the benefit of mankind 2018, distinción que se le otorgó su trayectoria académica, empresarial y sus logros internacionales en el ámbito de la salud.

El médico, que reside en Estados Unidos, es creador del primer centro de obesidad y metabolismo en la ciudad de Maracaibo, además de haber sido creador del programa de obesidad "Logro de las 12 semanas" y escritor del libro Joven Siempre, que se vende en Internet de forma digital.

Aseguró que el principal reto a vencer para los médicos migrantes del país es poder encajar en el campo de la medicina en el extranjero.

"Hay muchos retos que vencer desde lo personal hasta en la parte idiosincrática del país, pero afortunadamente los médicos venezolanos contamos con una gran capacitación, excelente formación académica y experiencia para afrontar cualquier reto que se nos imponga", señaló Pláceres, quien añadió que el humor y la hospitalidad son dos aspectos fundamentales y diferenciadores del trato de los médicos venezolanos a los pacientes.

Con información de nota de prensa