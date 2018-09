Mazzone publicó un video con su hija en España luego de polémica del Saime

La actriz venezolana Dora Mazzone nuevamente es víctima de comentarios negativos en sus redes sociales luego de que el sábado publicara un video del reencuentro con su hija en España.

Para defenderse de los comentarios en su contra, Mazzone colocó un comentario en el video publicado. “Solo aquellos que han tenido la dicha de ser padres saben que, por nuestros hijos, somos capaces de todo. Yo no pido que aplaudas mis actos pero sí que los respetes porque aunque algunos no lo entiendan… Hoy sacrifico mucho para poder tener un futuro junto a ella”.

La actriz generó polémica durante la semana luego de aparecer en un video agradeciendo al Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) por la buena atención. Días más tarde aseguró en Twitter que el video había sido modificado y que ella no había recibido la prórroga de su pasaporte.

Mis queridos seguidores! NO soy enchufada!No soy chavista!No soy militante política! SOY artista y seguiré en mi país trabajando en lo que se hacer Para los que no saben, NO pude tramitar el pasaporte porque No cumplía con los requisitos para obtener la prórroga! Feliz día! DLB