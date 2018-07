Matrícula escolar disminuye pese al crecimiento poblacional

El cierre de año escolar 2017-2018 fue de muchas sorpresas, según el director de la línea de investigación Memoria Educativa Venezolana de la UCV Luis Bravo Jáuregui.

“El crecimiento del sistema educativo se congeló y tiende a disminuir”, afirmó el profesor, y señaló que las declaraciones del ministro de Educación, Elías Jaua, no coinciden con el resultado de estudios realizados a partir de las cifras publicadas en las memorias y cuentas del despacho.

El 11 de julio pasado, el funcionario señaló que la iniciativa privada en educación se desmoronó frente a la supuesta vitalidad de la iniciativa oficial. Aseguró que esta se incrementó de 5,5 millones de alumnos a 6,5 millones, al recibir 200.000 escolares que se retiraron del sector privado, con lo cual la matrícula escolar se incrementó 16,37%. Informó que hay más de 7,6 millones de estudiantes de educación primaria y media en los 2 sistemas. Descartó que en Venezuela existan niveles masivos de deserción estudiantil y de maestros.

Bravo Jáuregui cuestionó “por irresponsables” los señalamientos del ministro, pues no existe información oficial desde hace dos años: “Ellos no están haciendo los informes pertinentes y no tienen base para sustentar lo que dice Jaua”.

Aseguró el investigador que hoy hay menos escolarizados en el sistema de educación oficial, desde maternal a media, de los que había en el año escolar 2004-2005, y que existe una exclusión escolar que se encuentra en crecimiento, lo cual constituye “un alejamiento del Estado de la educación”.

De acuerdo con los datos de la Memoria Educativa, en ese período escolar en el sector oficial había 6.730.557 inscritos, mientras que durante junio de 2008, hubo 6.500.000 alumnos, es decir, 250.000 menos; mientras que en el sistema privado hubo 1.341.412 en el lapso 2004-2005, y al término del año escolar 2017-2018 aumentó a 2.233.000 escolares.

Bravo Jáuregui aseguró que las cifras muestran los indicadores contablemente organizados de la variable escolarización (institucionalización educativa), y apuntan “un desgaste acelerado del modelo de gobierno educativo que impera”.

Exclusión en cifras

Precisó, además, que los números en educación, aun sin conocerse un porcentaje oficial, demuestran que se elevó la exclusión escolar. Si la población crece, también debería hacerlo la matrícula, explicó el profesor. Pero no es así la realidad.

El sistema escolar a partir de 2003 más que crecer se estancó, afirmó, y desde 2007 hasta 2017 se redujo, lo que configura un “estado depresivo de la educación nacional”.

Señaló que la matrícula escolar de 1° a 6° grados disminuyó en 2015 en comparación con 1997, a pesar del crecimiento poblacional, que no precisó.

En 2003 se observó un estancamiento con “signos de regresión”, a pesar de la incorporación de las misiones. En ese año había una población de 25.553.504 y hubo 10.651.645 inscritos en el sistema educativo nacional. En 2007, había 27.020.136 habitantes y 13.954.105 alumnos, es decir, apenas un ligero aumento en 7 años. Luego empieza el decrecimiento que sigue su descenso hasta 2017, con una población de 31.028.637 personas y solo 10.179.652 estudiantes matriculados.

Bravo Jáuregui aseguró que rescatar la educación en el país es una tarea complicada, y aunque no hay cifras oficiales del ministerio desde la última Memoria y Cuenta, de 2015, las aulas de clase muestran menor cantidad de estudiantes. “La educación nacional muestra su peor cara desde 1958”, puntualizó.

Señaló que se ha avanzado poco para incluir a las personas que están fuera del sistema escolar. “Es posible afirmar que la escolarización en primaria no es solo el principal problema del gobierno educativo, sino posiblemente de todo el país, dadas las expectativas que se han venido labrando desde 1999 y lo que muestran los principales indicadores de la escuela más básica”, indicó.