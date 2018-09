Más de una semana en cola demoran usuarios para tramitar el pasaporte

Personas de todas partes del país forman largas colas desde la madrugada en las inmediaciones de la oficina del Saime, frente a plaza Miranda, en la avenida Baralt de Caracas, con el fin de solicitar prórroga del pasaporte o información para obtenerlo. Y pueden tardar más de una semana para lograrlo.

La página web a través de la cual se pedían citas para gestionar prórroga está inhabilitada, lo cual obliga a acudir a la sede principal del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería.

De las 14 oficinas del Saime en el área metropolitana de Caracas, solo la del centro de la capital tramita el documento, a pesar de que el director del organismo, Gustavo Vizcaíno, aseguró el 10 de agosto que se trabajaba con el fin de que los usuarios “puedan acudir a cualquiera de las oficinas para entregar los documentos de identificación de manera inmediata”.

Otras dependencias que eran muy visitadas, como las que están en Las Mercedes y en Lomas de La Trinidad, permanecen cerradas.

“Quizás a finales de septiembre habiliten la página. Estamos en espera para empezar a trabajar. Las personas deben ir a la sede principal, en Plaza Caracas, para obtener información”, dijo una trabajadora del Saime en Las Mercedes.

Pero esa no es la única dificultad que afrontan los ciudadanos. Mario Borgues, que vive en Valle de la Pascua, pagó 9,36 bolívares soberanos por el pasaporte exprés el 10 de julio a través de la página oficial del Saime, pero aún no se lo han entregado.

“Desde hace semanas quiero que me den información, pero solo he recibido maltratos y humillaciones del personal; ellos solo quieren que hagamos cola”, expresó Borgues, que tuvo que trasladarse a Caracas.

Aseguró que un funcionario le pidió 2.000 dólares para entregarle el documento en 2 días, pero él se negó. “Estamos presos en nuestros propio país. Dar los dólares que piden bajo cuerda es mucho dinero, y la mayoría de las veces estafan”, manifestó.

Funcionarios de Atención al Ciudadano en la sede principal afirmaron que confieren prioridad a gente con problemas de salud y que debe salir del país con urgencia, o en casos especiales como deportistas. Se aseguraran de que las personas viajarán al extranjero, y en muchos casos estas deben mostrar el boleto.

No es el caso de Julia Ramírez, de 30 años de edad, que junto con su hijo Félix Manuel, de cinco años, se trasladó a Caracas desde Cumaná. Ella ha pasado tres días durmiendo en la acera de la avenida Baralt, frente al Saime, según dijo, para resolver un error en el pasaporte del niño. “A mi hijo le cambiaron el segundo apellido en el pasaporte, y por eso nos impiden viajar al exterior. Tengo tres días aquí y no me han atendido. Ahora voy a pagar un hotel para poder dormir el fin de semana y volver el lunes”, declaró molesta por lo que calificó de indolencia oficial.

En el resto de las oficinas afirman que no hay material y que procesan solo solicitudes para obtener cédula de identidad. Sin embargo, algunas de esas dependencias están repletas de personas a la espera del documento de identidad.

“Tengo dos meses esperando mi cédula. Esta madrugada hice la cola, y cuando llegue no me la dieron. La muchacha la tenía en la mano y no me la quiso entregar porque según dijo faltaba la confirmación de huellas. Yo creo que esto es un negocio redondo y quieren que uno les pague a ellos por la cédula”, dijo Martha Pérez, que esperaba junto con muchas otras personas en la oficina del Saime en Los Ruices.