Más de 60 personas en situación de calle se atendieron en jornada especial

Una segunda jornada de asistencia social tomó ayer las áreas de Plaza Venezuela para hacerle llegar una ayuda a más de 60 personas en situación de calle que hacen vida en los alrededores. Durante la actividad, que comenzó a las 9:00 am y finalizó a la 1:00 pm, se hicieron donativos de ropa y comida, se prestó atención médica, se ofreció servicio de peluquería y también hubo cuentacuentos para los niños.

Frente a la vigilante estatua de Andrés Bello se ubicaron los toldos bajo los cuales se prestó asistencia a un grupo de personas en situación de calle. Luego de ser anotados en una lista, se pesaron, se les midió la tensión arterial, se les efectuó un examen bucal y a algunos incluso les sanaron heridas. Después les dieron comida y algo de ropa que, entre sonrisas, elegían y se probaban.

“Las personas nos huyen, piensan que porque vivimos en la calle somos lo peor de la sociedad y eso no es así. Nosotros también tenemos nuestras necesidades y queremos ser tomados en cuenta”, expresó uno de los jóvenes que recibía atención médica.

Justo Navarro, coordinador de la jornada y representante de la estación de radio web Humano Derecho, relató que han tenido respuesta positiva de los beneficiados en las actividades. “Dicen que es la primera vez que sienten que no son olvidados, porque son personas que viven en el río Guaire, que duermen en la calle, que no tienen comida, que no tienen nada y necesitan ser atendidos”.

Navarro señaló que hay muchos prejuicios sociales que llevan a pensar que las personas que están en la calle son las que roban. “Lo que hay es lágrimas cuando les preguntas cómo se sienten, sus historias son muy crueles”, expresó.

La iniciativa, que surgió como responsabilidad social de Humano Derecho, privilegió la necesidad de las personas en condición de calle sobre otras también necesitadas. “Entre la ideas estaba llevar donativos a fundaciones y hospitales, pero pensamos que ya ellos cuentan con ayuda; además, tienen un techo; en cambio, las personas que están situación de calle solo tienen un cielo sobre ellos”, expresó el locutor.

Antes de cada jornada los organizadores se dirigen con antelación a Plaza Venezuela y a sus alrededores para conversar con las personas necesitadas, comunicarles que harán la actividad e invitarlos a que formen parte de ella.

“Nosotros venimos antes, hacemos un recorrido y hablamos con ellos, nos cuentan sus necesidades básicas, casi siempre son medicinas, ropa y comida, más que otra cosa; a partir de ahí trabajamos en función de lo que están requiriendo.”, aseguró el representante de Humano Derecho.

Añadió que deben plantearse más ideas con el fin de ayudar a una mayor cantidad de gente necesitada. “No buscamos sanar heridas sino tocarlas, sabemos que esto no es la solución, solo es una ayuda al genocidio planificado del gobierno”.

La iniciativa fue dirigida por las organizaciones independientes Fundación Colibrí, Acción Solidaria, Brigadas Azules, Redes Ayuda, Humano Derecho, Rana Encantada y Cuento del Escarabajo, en conjunto con la sociedad civil que contribuyó con donativos.

Pasos firmes

Luego de una primera edición en diciembre que tuvo como objetivo brindarles una mejor Navidad a los más desprotegidos y de esta segunda actividad que se celebró ayer, la tercera tiene fecha en mayo, con el espíritu de darles zapatos a aquellos que estén descalzos.

“En la próxima, llamada Pasos firmes, vamos a llevarles zapatos, pintados con decoraciones alusivas a Venezuela, que serán conseguidos con donaciones. Le extendemos la invitación a todas las personas que quieran sumarse a esta causa”, informó Navarro.

Además de la ropa y la comida, la asistencia médica estará presente en las futuras ocasiones. “Estamos registrando una serie de medicinas que ellos necesitan, nos presentan sus problemas médicos y vamos a tratar de conseguir medicamentos puntuales para estas afecciones”, indicó Vanessa Castro, coordinadora general de Brigadas Azules.