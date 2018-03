Más de 90% del transporte se encuentra paralizado en Aragua

Elpidio Mora, presidente del Frente Unido del Transporte, informó este lunes que más de 90 % del transporte en Aragua está paralizado por falta de repuestos y la mala gestión por parte de la Gobernación.

Resaltó que los más afectados son los terminales de pasajeros y las zonas suburbanas del estado. Añadió que en el territorio aragüense habilitaron pasaje a pueblos y costas, pero no hay unidades prestando servicio.

“Sí tenemos las buenas intenciones de trabajar, pero no podemos porque no tenemos los repuestos, especialmente el aceite porque no lo están repartiendo como debe ser”, puntualizó Mora.

Solicitó a Rodolfo Marco Torres, gobernador de Aragua, que atienda al sector transportista de estas zonas.

Con reporte de Carmen Pecorelli.