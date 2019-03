Más de 4.855 fallas eléctricas se han reportado en todo el país

Aixa López, presidente del Comité de Afectados por Apagones y ex concejal del municipio Libertador, denunció que la falla eléctrica que se registró el 7 de marzo, y que aún mantiene a varias zonas del país sin energía, dejó más de 7.000 electrodomésticos dañados, de acuerdo con datos recogidos en los 24 estados del país hasta la fecha.

Maribel Castillo, diputada de la Asamblea Nacional, rechazó la tesis oficial de un supuesto ciberataque a la represa del Guri, y explicó que se trata de un sistema analógico inaugurado en el año 1994. “Señor ministro, hasta ahora tenemos registradas 4.855 fallas a nivel nacional, 7.736 electrodomésticos dañados. El problema que hoy atraviesa Venezuela en materia eléctrica es por falta de mantenimiento”, afirmó la parlamentaria.

Precisó que en el caso del Guri, de 20 turbinas solo 8 están operativas; Macagua cuenta con 12 turbinas y solo funcionan 5, y en lo atinente a Caruchi de las 12 turbinas solo 5 están activas. “Las termoeléctricas, quedó evidenciado, no están operativas y por lo tanto no pudieron aportar la cantidad de megavatios requeridos para combatir la contingencia”, señaló Castillo.

Advirtió que de no corregirse estas fallas no habrá uno sino varios megapagones que podrán en riesgo la estabilidad del país. “Son 30.000 kilómetros de líneas de transmisión que hoy no reciben mantenimiento, tenemos 455 subestaciones de las cuales 350 están en completo abandono. Estamos a merced de un caos que afecta a todos los venezolanos por negligencias de quienes ocupan el Ejecutivo”, recalcó la diputada.

