Más de 3.000 enfermeras han decidido irse del país en este año

El Colegio de Enfermería reiteró que el gremio va a seguir luchando para recibir un pago digno de salarios y el derecho al trabajo. "Las enfermeras vamos a seguir luchando porque el sueldo no nos alcanza, porque no queremos seguir viendo a nuestros pacientes morir por falta de medicinas", aseveró Ana Rosario Contreras, presidenta de Colegios de Enfermeras durante un pronunciamiento este viernes.

Contreras indicó que el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) mantiene una persecución a las enfermeras que protestaron este año por lo que en los estados Lara, Vargas y Trujillo se registraron un total de 45 destituciones.

Aseguró que existe un déficit de 3.000 enfermeras debido a la crisis. "6.000 han renunciado porque el sueldo no les alcanza para vivir y 3.000 se han ido del país", dijo la representante del gremio.

“La dignidad no nos la van a comprar con un pernil, ni con una caja Clap. Queremos un país donde no sea noticia que llegó la insulina, donde la inmunización sea un programa permanente y que no tengamos que andar mendigando medicamentos, a través de las redes sociales y tampoco tengamos que irnos del país para poder salvar la vida”, sentenció Contreras.