Marzo ha sido un mes para olvidar en la educación venezolana

Marzo ha sido un mes para el olvido. Entre apagones y feriados, los niños y adolescentes venezolanos solo han tenido cinco días efectivos de actividades escolares.

“El tiempo perdido no se recupera”, señaló Fausto Romeo, presidente de la Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados.

Dijo que una vez que se pierden las clases no solo se trata de hacer una reprogramación para recuperarlas. “La idea no es que llegue una circular o un decreto que diga que vamos a trabajar hasta el 31 de julio, cada centro educativo es muy distinto, cada municipio e inclusive en lugares cercanos, porque quizás una tiene luz y la que está a dos cuadras no tiene”, señaló.

Indicó, en entrevista con Román Lozinski, que luego del apagón del 7 de marzo se reunieron con las autoridades del Ministerio de Educación y solicitaron que se permitiera a cada escuela o liceo hacer su propio plan de contingencia para recuperar el tiempo perdido.

“Esto se está agravando. Ahora no hay Whatsapp ni forma de comunicarse con los padres y decirles que hagan esto o aquello. Todo hay que discutirlo de nuevo una vez que medianamente se normalice la situación porque esto no se acaba hoy”, indicó.

Pidió al gobierno de Nicolás Maduro que se sincere. “Es preferible que nos digan la verdad para prepararnos para los racionamientos. Así adaptamos los horarios de los colegios a esa nueva situación”, recalcó.

Invitó a los padres y representantes a no dejar pasar los días para luego reactivarse, sino a mantenerse activos en sus casas, en la medida de las posibilidades. “No podemos seguir esperando que se reabran las escuelas para continuar con la formación académica de los muchachos”, manifestó.

Las universidades afectadas

La Universidad Central de Venezuela decidió que las actividades académicas se mantendrán suspendidas hasta el primero de abril, inclusive. Ese día se reunirá el Consejo Universitario para evaluar de nuevo la situación, indicó Amalio Belmonte, secretario de esa casa de estudios.

La decisión está fundamentada en “la crisis recurrente que sufre el sistema eléctrico nacional con efectos sobre servicios esenciales para el funcionamiento de las actividades académicas y administrativas de esta institución".

El Consejo Universitario de la UCV se mantiene en sesión permanente.

La Universidad Metropolitana informó a través de un boletín que las actividades académicas estarán suspendidas los días 28 y 29 de marzo.

La Universidad Católica Andrés Bello anunció por Twitter que se reprogramarán las actividades académicas y administrativas que se han visto afectadas.

La Universidad Simón Bolívar, en su sede de Sartenejas, está abierta para todas las actividades académicas y administrativas.