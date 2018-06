Marialbert Barrios denunció que precio del gas se subasta en El Limón

La diputada a la Asamblea Nacional y miembro de Primero Justicia, Marialbert Barrios, constató la grave y delicada situación que enfrentan los habitantes del barrio El Limón, ubicado entre la carretera vieja y la autopista Caracas-La Guaira.

Detalló que en la zona no cuentan con servicio de agua ni acceso al sistema de transporte público y las cosas empeoran cada día, las bombonas de gas doméstico están siendo vendidas a precios fuera de la ley.

Barrios explicó "pude escuchar a los vecinos y entender su desesperación, frustración y rabia. Los problemas con el suministro del gas, son cada día más extremos, el camión encargado del transporte no entra al barrio, sino que se queda en la entrada, a nadie parece importarle que hay personas que deben caminar con ese peso encima, hasta 500 o 600 metros para adquirir la bombona y a veces no cuentan ni con la suerte de comprarla, lo que agudiza la problemática es que el gas se subasta, y aunque se ha fijado un precio de 50 Bolívares Fuertes, el transportista lo vende entre 1000 y BsF. 5000, entre 20 y 100 veces más que su precio de ley, sumado a eso, el servicio no sólo es irregular, sino que, en la mayoría de los casos, excede la capacidad de compra de los vecinos y ¿Quién responde a ese daño?”.

En ese sentido comprobó que la precariedad en la zona va en constante aumento. "Las actividades que el gobierno venía realizando en la zona, como las prometidas por la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, han desaparecido, los vecinos están en situación de orfandad, enfrentados a problemas de servicios y de hiperinflación, sin contar con ayuda de nadie, pese a que Nicolás Maduro afirma ser la garantía de paz y prosperidad en Venezuela junto a un gabinete ministerial que siempre deja en claro su incapacidad".

La legisladora precisó que "los vecinos entienden que esta situación no puede prolongarse más. La población habla de cambio político. Han entendido que la solución a sus problemas no se revertirá hasta que no se produzca la salida de esta administración responsable de la crisis que enfrenta el país".

Con información de nota de prensa