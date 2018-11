Maracucho hace ocho viajes diarios a pie para recoger agua

Ricardo Rhode, un hombre de 67 años de edad, recorre cada día el camino desde la calle El Recreo hasta el parque Urdaneta en Maracaibo, estado Zulia, para cargar agua y poder abastecer su hogar.

“Lleno dos pipas con seis viajes; todavía me faltan dos. Debo hacer esto todos los días, a pesar de que tengo las rotulas desgastadas. Hoy (ayer) no tuve para bañarme y no trabajé. Lo poco que gano sirve para comer”, dijo Rhode a Panorama.

El venezolano detalló que por la falta del agua en la zona donde reside no ha podido preparar el café que vende.

Rhodes vive junto a su cuñado, quien es paciente cardiológico, y a su hijo con síndrome de down señaló que desde hace 28 días no recibe agua en su comunidad.

