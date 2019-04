En Maracaibo solo aceptan pagos en billetes de 100, 200 y 500

Los comerciantes y chóferes de las línes de autobús de Maracaibo, estado Zulia, no aceptan billetes de 2, 5, 10, 20 y 50 bolívares. En la entidad solo son recibidos los billetes de 100, 200 y 500.

Los trabajadores del sector transporte argumentaron que no aceptan los billetes de baja denominación debido a que en el Mercado de Las Pulgas no los aceptan al momento de comprar comida, reseñó La Verdad de Zulia.

“Todos los días los pasajeros se molestan porque el transporte no acepta los billetes de baja denominación, pero no es nuestra culpa porque primero, ellos tampoco lo aceptan de vuelto y segundo, que en las Pulgas, donde es más barata la comida, no lo aceptan”, dijo Rogelio Castillo.

Asimismo, los comerciantes del mercado pipular indicaron que no reciben los billetes porque los mayoristas no aceptan que la mercancía se les pague con dinero de baja denominación.

