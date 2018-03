Marabinos denunciaron cortes de luz fuera del esquema de Corpoelec

Habitantes de Maracaibo denunciaron que la compañía de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) realiza los racionamientos eléctricos en horarios fuera de lo establecido.

Aseguraron que los cortes de luz sin previo aviso pueden generar daños en sus electrodomésticos.

"A mí se me tenía que ir de 12:00 am a 3:00 pm. Apagué todo, desconecté nevera, aires y televisores, comí con tremendo calorón por temor a que se me fuera la luz mientras almorzaba y la luz no se fue, pero en la noche, a las 9:00 pm, me cortaron la luz y no volvió hasta las 2:30am”, contó Martina Arteaga, habitante del sector Sabaneta.

Las personas aseguraron que es en vano mantener las luces apagadas y los electrodomésticos desenchufados si la empresa no cumple el horario de racionamiento.

"Sacaron un cronograma con horarios duros. De 9:00 pm a 12:00 am y de medianoche hasta las 3:00 am, pero lo peor es que no se cumple, o sea, se te puede ir a cualquier hora. ¿Entonces para qué anuncian los cortes?”, dijo Antonio Torres, habitante del sector San Jacinto.

Con información del diario Panorama