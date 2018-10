Maestros radicalizarán protestas si se les aplica tabulador Onapre

En vista de que los maestros han agotado todas las vías de conciliación, a partir de la semana próxima radicalizarán sus protestas si el Ejecutivo prosigue con su intención de aplicarles el tabulador de la Onapre en lugar del que rige para el gremio, señaló Orlando Alzuru Mendoza, presidente de la Federación Venezolana de Maestros.

Alzuru Mendoza señaló que según la ley los maestros no son considerados como funcionarios públicos, por lo que no se les puede aplicar el mismo tabulador salarial o el diseñado por Oficina Nacional de Presupuesto. “Desde hace más de 30 años, los maestros se rigen por su propio tabulador salarial y no son considerados funcionarios públicos sino trabajadores de la docencia”.

El presidente de la Federación pidió que se cancelen los salarios a los maestros, de acuerdo con el contrato colectivo vigente aprobado el pasado mes de abril. Destacó que el tabulador salarial que quiere imponer el Ejecutivo reduce drásticamente los salarios a los educadores.

Afirmó que en las reivindicaciones obtenidas en el último contrato colectivo, un Docente I pasó de ganar, como salario base, un millón de bolívares fuertes a 25 millones. En cambio, en el tabulador que se pretende aplicar a los maestros, el gobierno creó una fórmula de primas y bonos denominada “factor 90”, que reduce en 95% los beneficios.

Explicó, por ejemplo, que para el Docente I, con un sueldo básico de 2.484 bolívares soberanos, la prima debe ser de 248,40 bolívares soberanos, pero con la fórmula Onapre, se paga 12,40 bolívares soberanos, que es el 10%, lo que representa una pérdida de 95% del valor real de la prima. “El Docente I quedaría ganando 2.500 bolívares soberanos de salario base, sin que se estén reconociendo primas ni bonos, porque en ese monto se incluyen todos los beneficios”.

En el estado Guárico educadores activos y jubilados del Ministerio de Educación también denunciaron que no cobran sus sueldos desde del pasado mes de mayo. Carmen Berrueta, una de las afectadas por la medida, habló en nombre de sus colegas de gremio que reclaman les cancelen los cinco meses de sueldo que les corresponde tanto a docentes jubilados como a activos.

“La explicación que el gobierno nos ha dado es que los docentes pasaron a formar parte de la nómina de la nación. De forma arbitraria se suspendió nuestro salario lo cual influye gravemente en nuestras necesidades básicas, como alimentación, medicinas y el pago de consultas médicas”, explicó Berrueta.

Por el incumplimiento de pagos están afectados 150 maestros de la Zona Educativa de Guárico, a quienes no les han dado ninguna respuesta ni el presidente Nicolás Maduro ni el ministro Aristóbulo Istúriz. “No nos han dicho nada en relación con nuestros reclamos”, indicó Berrueta. Señaló que cuando han venido a Caracas, en el Ministerio de Educación les argumentan que eso corresponde a la Zona Educativa.

Berrueta, quien trabajó durante 35 años como docente, dijo que los maestros responsabilizan a la Zona Educativa del estado Guárico y al Ministerio de Educación por la grave situación que atraviesan, y anunció que tomarán acciones drásticas si no solucionan “esta acción inhumana y de atropello contra los docentes”.