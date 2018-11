Maestros de Fe y Alegría llevan 21 días sin cobrar sueldos

Docentes, personal administrativo y obrero del movimiento de Educación Popular y Promoción Social, Fe y Alegría, protestaron ayer frente a la sede principal del Ministerio de Educación para exigir aumento y la remuneración a tiempo.

Neira González, coordinadora de pasantías en Fe y Alegría de Petare, indicó que el sueldo de un trabajador no cubre las tarifas de los pasajes, ropa, ni comidas. “Ya son dos meses que no nos pagan a tiempo. Hoy tenemos 21 días que no recibimos dinero; tengo 23 años en Fe y Alegría y nunca se había atrasado tanto. Necesitamos un incremento y que se respeten los tabuladores del contrato colectivo, pues 1.800 bolívares ya no alcanzan para nada”, añadió.

A la manifestación asistieron al menos diez docentes de cada escuela de Fe y Alegría de Petare, indicó González, y no fueron todos porque no iban a suspender las clases. “Nuestro compromiso es ser maestros y, aunque el gremio está en crisis, no dejamos las aulas vacías”, expresó.

Yeisy Brito, directora de una escuela de Fe y Alegría, también de Petare, informó que la mayoría de los planteles están ubicados en sitios de difícil acceso y no cuentan con rutas de transporte. “Además un chofer puede cobrar 10 bolívares soberanos el pasaje”.

Brito señaló que hay maestros que viven en Los Teques y deben pagar 50 bolívares diarios para llegar a Caracas, lo que es imposible de costear con el salario que cobran actualmente. “Hemos dado respuestas a nuestras escuelas; cumplimos con nuestro deber como docentes y el gobierno no responde. Las 164 escuelas de Fe y Alegría en todo el territorio nacional se ven afectadas por la crisis y bajos sueldos, además se quedan sin docentes porque deciden emigrar”, declaró.

Horas antes de la protesta, los trabajadores se reunieron para orar en la iglesia Las Mercedes, ubicada en la parroquia Altagracia. A las 9:30 am se trasladaron, vestidos de blanco y naranja con grandes pancartas coloridas, al Ministerio de Educación. Trascendió que algunas autoridades atendieron a una comisión de Fe y Alegría y les prometieron que se iban a reunir con la viceministra Nancy Ovelar.