El maestro de física que no ha dejado de dar clases pese a los apagones

LA IMAGEN | #Carupano El principio de la educación es predicar con el ejemplo. . . Un profesor se ha negado a dejar de dar clases. Ni el apagón ha detenido sus ganas por enseñar. . . Cesar Sosa es un maestro de física con más de 50 años de ejercicio profesional. Es tan estricto, en su materia, que las aceras de la unidad educativa estuvieron llenas del alumnado luego que se decretara la suspensión de la actividades escolares. . . Además, exigió llegar limpio, con el uniforme intacto y con los útiles arreglados. Maestro, ud inspira. Ud es parte de esa Venezuela soñada. #SiSePuede #LuisOlavarrieta

