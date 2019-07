Madre de Rufo Chacón: "Malograron a un niño que se graduaba de bachiller"

Adriana Parada, madre de Rufo Chacón, denunció que la policía le malogró la vida a su hijo, quien perdió la vista luego de recibir perdigonazos en la cara durante una protesta por gas en Táriba, estado Táchira.

"La policía le segó la vida a mi hijo. Él, que se graduaba ahora de bachiller. Fue una injusticia", dijo Parada desde el Hospital Central de San Cristóbal.

La madre contó que ese día estaba previsto que les venderían el gas. A las 4:00 am ya la gente había formado la cola para adquirirlo. Pero se generó una protesta debido a que no se lo querían vender.

“Personas mayores, niños y demás estábamos haciendo la cola muy organizadamente porque tenemos demasiado tiempo sin gas. En eso, el señor Víctor (coordinador del despacho de gas de San Cristóbal) vino tres veces. La primera nos dijo que él tenía el gas, pero que no le daba la gana de llevárnoslo, que él lo tenía prohibido y que no se mandaba solo. Dijo que iba a resolver. Regresó otra vez negando la posibilidad de comprar las bombonas. La tercera vez intentamos hablar con él y se lavó las manos de responsabilidad. Se retiró diciendo 'que iba a ver qué hacía”, narró.

Parada contó que seguidamente funcionarios se acercaron hacia ellos de manera hostil.

"Nosotros no teníamos palos, no teníamos piedras, nada. Solo la bombona del gas. Allí el niño (Rufo Chacón) agarró la bombona para retroceder y me le dispararon en la cara", explicó.

Rechazó el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los policías: "Allí no había guarimberos ni nada, estaba el pueblo en la calle exigiendo el gas. ¿Por qué nos disparan? ¿Por qué a mi hijo? Un niño que estudia, que es inteligente, que se iba a graduar de bachiller".

La madre de Rufo exigió justicia para su hijo, aunque ve poco posible que los responsables paguen por lo que hicieron: "Lo único que pido es justicia. No es que porque, como son policías, tienen privilegios y los meten solo dos o tres meses presos y ya. Quiero que esto vaya hasta las últimas consecuencias".

#Venezuela 2:58AM 2 de Julio Adriana Parada, madre del joven que perdió los ojos en protesta de gas, en la autopista SC - La Fria, relata lo sucedido con su hijo, exige justicia ante el hecho. Video: @alexboscan @gobiernodeltachira (Hilo) pic.twitter.com/Uk04sRkOA9 — Te Lo Cuento News (@TeLoCuentoNews) 2 de julio de 2019

Con información de Alexander Boscán