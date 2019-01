Madre de joven asesinado: Podrán matarnos pero no durarán en el poder

Julieta Ovalles, madre de Luigi Ángel Guerrero, joven asesinado el pasado 23 de enero en el estado Táchira, señaló este domingo que aunque los militares salgan a las calles a matar gente, el oficialismo no perdurará en el poder.

“Somos muchos los que no estamos contentos porque nuestro país está destruido. Al oficialismo le digo que por más homicidas que sean, no van a permanecer, podrán salir a matar al pueblo pero no permanecerán. Nunca la maldad va a triunfar sobre el bien”, dijo en un homenaje que le hicieron a su hijo en la entidad.

Ovalles explicó que era la primera vez que su hijo asistía a una marcha. Él solo iba a marchar, él no era agresivo. No tenía ese espíritu. No le gustaba pelear. Era la primera vez que salía a una marcha, era una marcha pacífica. Él me dijo: 'mamá voy a ir, voy solo'. Yo le dije: 'bueno mi amor vaya con Dios'. Fue lo último que le dije”, agregó.

#VIDEO La madre de Luigi Guerrero, joven asesinado por paramilitares del régimen en Táchira, le envió un mensaje al gobierno: "Podrán salir a matar al pueblo, igual no permanecerán. Nunca la maldad triunfará sobre el bien" https://t.co/aTOhuJNQQd (Video:@renemendez_O9) pic.twitter.com/NiEhatvdCR — NTN24 Venezuela (@NTN24ve) 27 de enero de 2019