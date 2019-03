Madre del JM de los Ríos denunció situación del centro médico ante apagón

Una madre, cuyo hijo se encuentra en el hospital de niños J. M. de los Ríos, denunció a través de las rejas del centro médico la situación que se vive dentro del establecimiento, tras el apagón que afectó a todo el territorio nacional desde el jueves.

"Todo está oscuro; no hay luz desde la tarde del jueves. Han traído tres plantas y ninguna ha funcionado. Los pacientes no se han podido dializar por la falta de luz. No hay agua. No hay nada", dijo a VPI TV.

Además, la señora explicó que no los dejan salir del centro médico. En caso de que lo hagan, no los dejaran entrar. Tampoco dejan pasar de visita a los familiares.

Una marcha de médicos y trabajadores de salud llegó al centro médico, en el que se encuentra el obispo Tulio Ramírez. Funcionarios de la FAES permanecen en la entrada del hospital e impiden el paso.

#Ahora Situación en el hospital JM de los Ríos - Madres denuncian que no las dejan salir del hospital. Les dicen que si salen no entran y están desesperadas por sus bebes #10M #ApagonNacional pic.twitter.com/Apwnlm3HNM — VPItv (@VPITV) 10 de marzo de 2019

#Ahora 2:46 PM - Familiares de Pacientes del JM de los Ríos en Caracas denuncian que no dejan entrar a las visitas #ApagonNacional pic.twitter.com/5I5YK0utBi — VPItv (@VPITV) 10 de marzo de 2019