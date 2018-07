Luis Somaza: No tener agua se ha convertido en rutina para los baruteños

Luis Somaza, concejal de Baruta por Vente Venezuela, rechazó este miércoles las fallas en el suministro de agua en el municipio y responsabilizó al gobierno de Nicolás Maduro por la deficiencia denunciada por los vecinos.

“Ya basta de la ineficiencia de Hidrocapital en Baruta. Tienen a nuestro municipio sin agua. Hidrocapital no resuelve los problemas en nuestro municipio, el no tener agua se ha convertido en rutina para los baruteños, pero no nos podemos acostumbrar debemos continuar luchando para tener un sistema de calidad”, dijo Somaza.

El concejal señaló que en el municipio han recabado más de 5.000 denuncias con las fallas en el suministro de agua y averías en varios sectores.

Somaza explicó que los ciudadanos realizaron un cabildo abierto con las autoridades del municipio para comunicar las dificultades que enfrentan los habitantes para adquirir agua.

Durante el encuentro se concluyó que los concejales respaldaran las protestas de los vecinos y elaborarán políticas públicas que involucren a todos los sectores.

“No abandonamos a nuestros vecinos y por eso seguiremos denunciando lo que ocurre y buscando una solución a este problema. No solo reclamaremos la problemática del agua sino todos los problemas que enfrentan los ciudadanos por responsabilidad de un régimen que nos quiere de rodilla”, explicó Somaza.

Con información de nota de prensa.