Luis Páez fue excarcelado con medidas cautelares

Luis Páez, chofer de Roberto Marrero, jefe de despacho del presidente interino Juan Guaidó fue liberado este lunes en la noche, informó el abogado Joel García.

El defensor aseguró que Páez, que fue detenido junto con Marrero el 21 de marzo, ya se encuentra junto a su madre, luego de haber estado retenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.

El chofer tenía boleta de salida desde el 28 del mismo mes de la detención por funcionarios del Sebin.

“A esta hora, 2:00 pm, y a pesar de que Luis Páez tiene boleta de excarcelación desde la noche del 28 de marzo, cuando se culminó la audiencia de presentación de Roberto Marrero, el Sebin se niega a ejecutar la libertad”, publicó García en Twitter el 30 de marzo.

Durante la estadía de Páez en el recinto carcelario, la madre denunció que se le negó acceso a su hijo. “No he tenido ninguna noticia de mi hijo, no sé cómo está, cómo se encuentra. Todas las personas que me vean, por favor, que nos apoyen porque mi hijo no ha sido liberado”, manifestó entonces.