Luis Izquiel: “Lo peor para un preso político es el olvido”

—¿Terminó de organizarse la delincuencia en Venezuela?

—Las megabandas criminales tienen un proceso de organización importante, que si no se detiene puede llegar a convertirlas en algo similar a las maras centroamericanas o a los carteles mexicanos.

—¿Se exporta hampa?

—La detención de miembros del Tren de Aragua en Perú es un ejemplo.

—¿Paga el crimen en este país?

—Para algunos criminales, sí. Otros emigran porque ven más productivo delinquir en el exterior. La crisis también le pega al hampa.

—Si “no hay policías en las calles para resguardar a los ciudadanos”, ¿quién podrá defenderlos?

—La mayoría de los ciudadanos ha optado por encerrarse en sus hogares. Por eso, cuando cae la noche las calles se vacían y tenemos ciudades y pueblos fantasmas.

—¿Necesita el vestigio de policía una policía que la vigile?

—Habría que vigilar también a los policías que se designen para vigilar.

—¿Quién vigilaba al presunto líder del ELN detenido en Amazonas?

—Todo indica que nadie. La FAN se ha desviado de su función de resguardar la soberanía nacional.

—Y el Sebin, ¿a quién vigila?

—A los políticos, a los periodistas, a los líderes sociales y a todo lo que signifique disidencia. Para eso sí hay presupuesto y funcionarios.

—¿Están más bien en vigilia los cuerpos de seguridad?

—Están más dormidos que despiertos, por lo menos para combatir al hampa.

—Ante las muertes por falta de medicinas, ¿es penalizable un régimen que ni las trajo ni permitió que las enviaran?

—En Derecho Penal existe lo que se conoce como dolo eventual, que es una culpa tan extrema que se iguala a la intencionalidad.

—¿Da pena el Derecho Penal?

—El que se aplica hoy en las instituciones del sistema de justicia, sí.

—Por fin, ¿es Maduro legítimamente colombiano o un presidente ilegítimo?

—Hoy, ilegítimo por el desempeño en el cargo, y a partir del 10 de enero de 2019 ilegítimo por razones de origen.

—¿Es Rodríguez Zapatero un legítimo defensor de Maduro?

—Zapatero es un impresentable, descalificado para participar en cualquier proceso político futuro en Venezuela, porque ha mostrado su abierta parcialidad y sus malas intenciones.

—¿Es lo mismo madurismo que chavismo?

—Lo mismo, pero sin un ápice de carisma y con las arcas públicas en quiebra.

—¿Neutralizó el régimen la AN?

—Los diputados siguen haciendo su trabajo y la institución es la única reconocida internacionalmente, pero en dictadura ningún Parlamento funciona con normalidad.

—Hermann Escarrá anunció que las comunas asumirán el poder de la AN…

—Eso ya fue rechazado en el referéndum de 2007; solo sería posible en un país donde no hay Estado de Derecho. En todo caso, se debería hacer una nueva Constitución, no leyes ordinarias. Y la constituyente no fue electa según los pasos constitucionales y prácticamente nadie votó por su existencia. Ningún país democrático reconoce sus actuaciones.

—Y el TSJ nombrado en el exterior, ¿siembra falsas esperanzas?

—Hoy sus decisiones no tienen posibilidad de ser ejecutadas internamente.

—¿Se ha olvidado a Leopoldo López?

—La prisión limita su capacidad de acción, pero no creo que su sacrificio sea olvidado.

—¿Y a Juan Requesens?

—Lo peor que le puede pasar a un preso político es el olvido; por eso hay que tenerlos siempre presentes.

—¿El error de la dirigencia opositora?

—Para mencionarte uno reciente, colocar el tema de Zapatero como punto de debate enla AN.

—¿Una autocrítica al gremio de abogados?

—Que haya colegas que se presten para ser juristas del horror.

—¿Un miedo?

—Que el autoritarismo, la ausencia de democracia y la quiebra del país se sigan extendiendo en el tiempo.

—¿Una esperanza?

—Que el pueblo salga del chantaje del hambre y del miedo, y entienda que la posibilidad de cambio está en sus manos.

—¿El olor de la impunidad?

—La impunidad en Venezuela se traduce en sangre. Un delincuente sin castigo no tiene razones para detenerse.

—¿El colmo de un abogado?

—Volverse loco y perder el juicio.

—¿El colmo de la Defensoría y de la Fiscalía?

—La primera, que no defiende a nadie; la segunda, que se ocupa más de procesar a disidentes políticos que de acusar a los verdaderos delincuentes.

—¿El cangrejo de la “revolución”?

—La muerte de Fernando Albán siempre estará como una inmensa piedra sobre los hombros del régimen.

—¿Cuánto vale un juez?

—¿Te lo calculo en petros?

—¿Reaparecerán los jueces honestos?

—Sueño con eso. Pero habrá que esperar a que se produzca un cambio político.

—¿Se dará abasto la justicia para posibles expedientes?

—Creo que habrá que aplicar lo que se denomina justicia transicional, pero sin impunidad en violaciones de derechos humanos o corrupción.

—¿Costará regenerar la FAN?

—Ojalá pudiéramos seguir el ejemplo de Costa Rica, que no tiene fuerza armada, pero entiendo que en un país como el nuestro eso no es posible.

—¿Y los colectivos y las milicias?

—La historia indica que cuando el régimen autoritario cae, sus grupos paramilitares tienden a desaparecer. Así ocurrió, por ejemplo, con los “batallones por la dignidad” de Noriega en Panamá.

—¿Abrirán caminos que lleven al estatuto de Roma?

—Ese proceso ya empezó y, por la presión de la comunidad internacional, seguro traerá más noticias en los próximos tiempos.

—¿Votará en diciembre?

—No lo haré, pero no voy a satanizar al que lo haga.

—¿Su salida?

—Para muchos ha sido Maiquetía o Cúcuta; no los critico, pero espero ver desde acá el final de esta pesadilla y luego ayudar en la recuperación de Venezuela.

—¿Qué pasaría en Venezuela si se comprobase la verdadera causa de la muerte de Fernando Albán?

—La Corte Penal Internacional tendría mucho más trabajo.