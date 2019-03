Luis Carlos Díaz: La mejor forma para agradecer el apoyo es trabajando

El periodista Luis Carlos Díaz agradeció este miércoles el apoyo que recibió luego de haber sido excarcelado este martes por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

“La mejor manera que tengo de agradecer tanto apoyo es seguir trabajando”, aseguró en la cuenta de Twitter de su esposa, Naky Soto.

Díaz explicó que no tiene permitido hablar de su detención y que los equipos con los que trabajaba fueron incautados. “Las redes fueron fundamentales en esto”, destacó.

De la misma forma, señaló que las acciones que tomó Soto fueron “su voz” durante el proceso de su detención.

Entenderán que:

Medidas cautelares no es lo mismo que libertad plena.

No puedo hablar del tema.

No tengo acceso a los equipos con los que trabajaba: fueron incautados.

Las redes fueron fundamentales en esto.

La mejor manera que tengo de agradecer tanto apoyo es seguir trabajando.