“La lucha no tiene nada que ver con nacionalidades”

Mientras la xenofobia hace mella en algunos ecuatorianos que arremeten contra venezolanos y los culpan del feminicidio en Ibarra, región del norte de Ecuador, otros aprovechan las redes sociales para bajarle el tono a la querella, rechazar la discriminación y brindar un mensaje positivo.

“Lo que sucedió no tiene nada que ver con gentilicios. Pudo haber sido un venezolano o un colombiano o un alemán; pudo haber sido cualquiera. No tiene sentido la discriminación de personas por causa de nacionalidades”, afirmó Camila García, una joven de apenas 21 años de edad, cuyo escrito en Twitter, pidiendo que le informaran dónde había venezolanos para llevarles una donación, se hizo viral.

“Guayaquil, me pueden decir en qué lugares de la ciudad han visto venezolanos que estén en la calle, solos, con sus familias y con bebés. Necesito saber dónde encontrarlos, ya que quiero ir a dejarles ropa, colchas y ropa de bebé. Tengo suficiente, por favor, ayúdenme si saben dónde”, escribió.

“Todos estamos aquí luchando para salir adelante. Estas personas lo único que quieren es ser amadas y ser felices en el mundo. No va a ningún lado el odio; la mayoría de los ecuatorianos ama a los venezolanos”, aseguró.

Camila García nació en Guayaquil, la primera ciudad comercial de Ecuador. Estudia Ciencias del Deporte, gestiona un canal de YouTube y una cuenta en Instagram en las que aconseja e invita a llevar una vida con sentido: “No soy psicóloga ni nada por el estilo y aunque no he vivido cosas terribles, gracias a Dios, lo que me ha sucedido me ha ayudado a crecer y a aprender”.

En Twitter está desde mayo de 2010. En su cuenta tiene 11.226 seguidores. No es la primera vez que algo que divulga se convierte en un acontecimiento: el 20 de noviembre de 2017 invitó a demostrar el amor con detalles, lo que logró 21.000 réplicas, y el 24 de enero invitó a buscar los sueños, a pesar de los fallos, y superó los 4.700 retuits.

“La lucha es de gente buena contra gente mala, no de ecuatorianos contra venezolanos. Los que hacen este tipo de cosas tienen problemas mentales o arrastran frustraciones. Lo más fácil es culpar a los venezolanos, pero el que lo haya hecho uno no implica que todos sean iguales”, señaló.

García cree que detrás de todo esto hay personas que quieren aprovecharse de que los venezolanos son noticia por la migración y la crisis que se vive en el país: “Estos hechos pasan todo el tiempo y somos los ecuatorianos los culpables. Aquí hay injusticias que no deberían ocurrir; por ejemplo, que los inmigrantes sean contratados por empresas y les paguen mucho menos”.

Y agregó: “Conozco venezolanos, familiares de personas que son súper amigables, acogedores y cariñosos, muy amigueros y alegres. Colombianos y venezolanos me dan la misma energía; son gente que lucha y así somos los ecuatorianos. Por eso se me hace difícil comprender por qué no nos entendemos si somos tan parecidos”.

Dijo que le partía el corazón ver a los venezolanos en las calles de Ecuador viviendo en la indigencia. “Me pongo en sus zapatos y me pregunto qué haría yo si tuviera que dejarlo todo para irme a otro país y tener que mendigar porque lo perdí todo”, manifestó.

Camila visitó ayer lugares donde hay venezolanos viviendo penurias y les entregó donativos. “La gente buena sí existe y los que hablamos lo concretamos en acciones”, concluyó.

El dato

Un venezolano asesinó a su novia, de 22 años de edad, que tenía cuatro meses de embarazo. La joven recibió varias puñaladas, luego de tenerla de rehén por varias horas. El hecho ocurrió en San Miguel de Ibarra, el 19 de enero en la noche. Organizaciones humanitarias señalaron que luego de lo acontecido se reportaron al menos 82 agresiones xenófobas contra venezolanos