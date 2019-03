85% de los venezolanos está sin acceso a Internet por apagón

NetBlocks, organización no gubernamental que se dedica al estudio de la seguridad en Internet, informó que 85% del país se encuentra sin servicio de Internet luego del apagón registrado este lunes cerca de la 1:00 pm en todo el territorio nacional.

La interrupción deja fuera de servicio las utilidades de conectividad a Internet en el país, como también los difscans de NetBlocks, que mapean todo el espacio de direcciones IP de un país en tiempo real y que muestran cortes de internet correspondientes a cortes de energía en Venezuela.

A la 1:30 pm de este lunes se registró un apagón en varias zonas de Caracas y en varios estados del país, luego de tres horas aproximadamente, el servicio fue restablecido. Sin embargo, a las 9:50 pm se registró otro apagón que hasta el momento mantiene sin luz a casi todo el país.

Este es el segundo apagón nacional que se registra en el país en menos de un mes. El primero ocurrió el 7 de marzo, el cual se extendió por más de 100 horas, en Caracas y en los 23 estados de Venezuela. Durante la primera falla las actividades escolares fueron interrumpidas durante una semana.

Update: #Venezuela has now been largely disconnected for 24 hours following a second national power blackout; current network data shows 85% of the country offline with little evidence of recovery #SinLuz #Apagon #26Mar ⬇️https://t.co/7nhWVW9v7a pic.twitter.com/UoY0qGheBr