98% de los transformadores eléctricos cumplió su vida útil

La explosión e incendio de los transformadores, entre ellos el de Terrazas del Club Hípico en la madrugada del lunes es una evidencia más de lo vulnerable que está el sistema eléctrico nacional por la falta de mantenimiento y las políticas erradas de la directiva de la Corporación Eléctrica Nacional.

"98% de los transformadores del Sistema Eléctrico Nacional, especialmente del área de distribucion, cumplió su vida útil", dijo Alexis Rodriguez, secretario nacional de la Federación de Trabajadores Eléctricos.

Explicó que sin el mantenimeinto adecuado, consistente en la revisión periódica de esos equipos, simplemente colapsan cuando se presenta un apagón como el del jueves.

Precisó que por el accidente en el Guri la reconección del servicio se realiza con muchas fluctuaciones de energía porque hay problemas con la frecuencia eléctrica y esto afecta a los transformadores. "Se presentan situaciones de sobrecarga si no estan calibrados producto de la falta de un buen mantenimiento correctivo y preventivo", señaló.

Rodríguez recordó que los transformadores en Venezuela tienen 40 años o más operando, pero no se les hace el mantenimiento en muchos casos desde hace cinco años.

Asimismo, alertó que el manteniento de los equipos se complica pues no se pueden hacer las pruebas dieléctricas porque no hay repuestos, cromatógrafos ni reposición de aceite por lo que no es de extrañar las continuas ocurrencias de incendios y explosiones.

Otro problema es la falta de personal capacitado. En los últimos años han emigrado muchos de los trabajadores y el personal capacitado no tiene la suficiente experticia ni experiencia lo que hace más difícil la reparación de las averías cotidianas y más aún de una situación tan compleja como la que se presentó el jueves.

El sindicalista dijo que Corpoelec tampoco ejecuta con regularidad los planes para despejar los corredores de los tendidos de las redes e instalaciones eléctricas, situación que ocasionó el incendio que generó el calentamiento de las líneas de transmisión que dio origen a la interrupción del servicio de energía.