“Los parques deben mantenerse con las colaboraciones de sus amigos”

Gerardo Sánchez Chacón, un abogado de 36 años de edad, nacido en Guacara, estado Carabobo, donde fue alcalde entre 2008 y 2018, es la Autoridad Única del Parque del Este y del Parque Bolívar desde junio.

Propuesto por el gobernador Héctor Rodríguez, de quien se dice amigo, se defiende de las críticas que le atribuyen la destrucción de la obra del arquitecto brasileño Roberto Burle Marx, pero afirma que convertirá el espacio contemplativo en escenario para el cine y el teatro. “El parque fue hecho para 6.000 personas, pero hoy recibe más de 20.000, y debe tener nuevas zonas de expansión y más metros cuadrados de esparcimiento”.

—¿Cuál es el fundamento de la figura de Autoridad Única del parque que es competencia de Inparques?

—Y que lo sigue siendo y que soy yo. Yo soy el coordinador del Parque del Este a través de Inparques y al mismo tiempo Autoridad Única. Tenemos 84 hectáreas y debería tener 10 trabajadores por cada una, pero en este momento hay 200 trabajadores en total; el parque no tiene la masa laboral que debe tener para mantener su infraestructura. Además, los parques son difíciles de mantener en cualquier parte del mundo, porque ¿cómo controlas el entorno de la naturaleza? Algunos países han avanzado muchísimo en virtud de las decisiones que han tomado sobre cómo vincular al ciudadano: ¿cómo hacemos para que contribuya con el desarrollo del parque, primero en el rescate del proyecto original, y luego en el mantenimiento y desarrollo? Esas son las líneas de trabajo sobre las que vamos a avanzar.

—¿Está usted jerárquicamente por encima del presidente de Inparques?

—No, estamos uno al lado del otro. Lo que pasa es que la institución tiene 60 parques recreativos bajo su responsabilidad, y este es uno de ellos. ¿Cómo gestionar este parque para que vuelva a su proyecto original? Nosotros estamos en sintonía con el respeto al patrimonio cultural de la nación, pero no solo sobre este parque sino sobre cualquier patrimonio. Nosotros no podemos ir contra el patrimonio porque se haya constituido en una época y burlarlo. El respeto al patrimonio es como el amor a la madre, incalculable.

—¿Por qué pintaron de rojo los techos de los kioscos y utilizan áreas verdes para hacer ferias de comida, si el concepto es de obra contemplativa?

—Así estaban los techos antes de yo llegara como Autoridad Única. Eso ocurrió durante la anterior administración, hace como tres meses. Yo tengo mes y medio aquí. En lo personal no estuve de acuerdo y ya se buscaron los colores originales, tonos pasteles. El parque no va a ser de perros y gatos como alguien señaló en el trabajo; el parque tiene un concepto.

—¿Por qué están usándose las áreas verdes para hacer actividades recreativas?

—La concha acústica es para realizar actividades de ese tipo; todos los parques del mundo pusieron una pantalla para ver el Mundial. El parque Vella Puerta, en Brasil, y el Central Park, en Estados Unidos, lo hicieron. Yo no soy fanático de ese deporte, pero todo el mundo estaba pendiente, y por eso estuvo bien que el parque colocara una pantalla para que la gente disfrutara el fútbol. Deberíamos colocar pantallas gigantes todos los días para que la gente venga a ver cine.

—¿Y eso no distorsiona el objetivo original contemplativo del parque?

—No lo distorsiona porque no estamos tumbando árboles ni dañando el patrimonio. Solo hacemos una sencilla instalación para que un grupo de personas tenga una alternativa distinta de esparcimiento en la Gran Caracas. Eso hay que hacerlo, eso tenemos que promoverlo. Nosotros seríamos felices si en el parque pudiéramos meter 1.000 personas después de las 7:00 pm, sobre el gran ocho que es ese explanado de grama hermosísimo para que vean una película.

—¿Y por qué en el Parque del Este?

—Porque es uno de los más visitados de la Gran Caracas. El Día del Niño tuvimos 60.000 personas; en un domingo normal tenemos entre 18.000 y 20.000 personas. Viene muchísima gente a pasar el día, de muchísimos sectores sociales. ¿Las actividades de los bartenders? El parque es para que se realicen actividades diversas y propias. Esas botellas que ellos usan son de plástico colado y lo que hacen no está vinculado al consumo de alcohol, que además no es un delito.

—¿No es indebido en un parque?

—Aquí estaba prohibido colocar telas sobre los árboles, pero yo ya decidí que se hagan sobre 10 árboles de mango que no pertenecen al proyecto original. El parque no puede ser prohibitivo. Había un concepto de que todo estaba prohibido, pero eso no puede ser así. Lo que sí debía estar prohibido, por ejemplo, son los vehículos dentro del parque que los concesionarios, que dicen que lo aman, introducen para hacer sus despachos. Eso se va a acabar, vamos a limitarlo de manera definitiva para que ningún vehículo pueda pasar por allí.

—¿Ni siquiera los de la GNB?

—Ni siquiera de la GNB. Ellos tendrán moticos que ya habilitamos para que hagan el recorrido, como la policía estatal sus bicicletas. Eso son los componentes de seguridad y ya existe un plan de seguridad estricto, desde hace un mes para evitar los robos.

—¿Cuál es el plan que se propone en el Parque del Este?

—Tenemos un plan de recuperación de las áreas del parque bajo el proyecto original con los arquitectos paisajistas John Stoddart, uno de los que trabajó con Burle Marx, y Diana Henríquez. El gobernador Héctor Rodríguez y yo nos reunimos con ellos la semana pasada para comenzar a trabajar en ese proyecto de recuperación que se hizo en 2013 con Pdvsa La Estancia.

—¿Se refiere al plan en el cual hubo una excavación cuestionada?

—Esa obra fue paralizada y estamos trabajando para que la obra del Metro en la entrada sea cambiada y no desvirtuemos el proyecto original. El gobernador le solicitó al arquitecto Stoddart que en los próximos cuatro años este parque sea declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco, y para eso vamos a trabajar en el plan de recuperación.

—¿Descarta retomar los trabajos de un Leander gigante y continuar las excavaciones para un museo subterráneo?

—Eso fue paralizado por falta de recursos, pero yo sí creo que debe continuar porque eso ya está hecho. Allí no se va a excavar más, sino que se continuará trabajando en las reparaciones del buque Leander; eso hay que rescatarlo porque forma parte de los proyectos que fueron incorporados a lo largo del tiempo. Lo que no podemos hacer es colocar kioscos de madera dentro del parque, y los que están vamos a sacarlos sin humillar a las personas que allí tienen su actividad económica. Esto será progresivo. Ya recuperamos parte de los jardines y lagunas de agua, están quedando hermosísimos, pero tenemos un punto de honor que es el sistema de riesgo. Ya hay un equipo de Inparques, de la gobernación, junto con empresas haciendo un levantamiento del sistema. Todo ese proyecto estará monitoreado por el equipo del arquitecto Stoddart; ellos serán la garantía de ese plan de recuperación progresivo del proyecto de Burle Marx.

—¿Con cuánto dinero cuentan?

—En esta primera etapa el presidente aprobó 3,5 millardos de bolívares que es un tercio de lo que se necesita, pero los parques deben mantenerse con las colaboraciones de sus amigos, que no siempre serán en recursos sino en donaciones. En parques del mundo se discute el tema de las concesiones que pueden ser privadas, pero sin fines de lucro. Ni un bolívar que se gane una concesión privada puede ser para el lucro particular, sino que tiene que ser reinvertido en el parque. Es que los parques no tienen capacidad de mantenerse bajo el subsidio del Estado, tienen que generar sus propios recursos a través de aliados y amigos.

—¿Amigos del parque o del PSUV?

—Amigos del parque que quieren preservarlo. Hay un grupo muy reconocido en Caracas, que no sé dónde milita y que el 20 de agosto comenzará trabajos de mantenimiento fitosanitario.

El 16 de agosto arrancará el primer censo Amigos del Parque 2018 que tiene como objetivo planificar las actividades en el parque. Nuestra meta es que abra, como todos los parques del mundo, hasta las 12:00 de la noche. Por ejemplo, quien quiera enseñar salsa casino, yo le doy el espacio. Tenemos que incorporar a los ciudadanos. Estamos adelantando una propuesta que es el teatro al aire libre dentro del parque. Caracas tiene más de 20 teatros, pero no tenemos teatros al aire libre; a mí me encanta el teatro.

“El gobernador le solicitó al arquitecto Stoddart que en los próximos cuatro años este parque sea declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco, y para eso vamos a trabajar en el plan de recuperación”