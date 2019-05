95% de los menores de 37 años de edad ven negativa situación de Venezuela

Más de 95% de los venezolanos menores de 37 años de edad califican de muy mala o mala la situación del país y más de 80% está insatisfecho con el gobierno de Nicolás Maduro, recoge la Encuesta Intergeneracional sobre Actualidad Latinoamericana, realizada por la firma Tendencias Digitales para el Grupo de Diarios América (GDA) con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas.

A pesar del alto rechazo al gobierno solo los mayores de 37 años de edad, Generación Z (65,8%) y Baby Boomers (60,1%), señalaron haber participado en alguna manifestación, protesta o acción por alguna causa pública. Los menores de 37 años de edad indicaron que no: Generación X (51,5%) y Generación Y (49,7%).

Más de 60% señaló que no han formado parte de alguna agrupación política y que tampoco han votado en las elecciones.

A pesar de todo, 64,9% de la Generación Z cree que los ciudadanos pueden influir mucho en las decisiones del gobierno. Los Baby Boomers son los menos propensos

a creerlo (22,9% afirma que en nada).

La encuesta arroja que 86,9% no le da credibilidad al gobierno, seguido del Poder Judicial (81,6%) y la Fuerza Armada Nacional (79,7%).

“Creo que la crisis sistémica (política, económica y socionormativa) que vive el país ha homogenizado comportamientos y conductas, pues, de una manera u otra todo los grupos sociales, incluyo aquí los generacionales, sufren la crisis y la reconocen porque la han interiorizado y la sufren”, señaló el sociólogo Ender Arenas, profesor de la Universidad del Zulia.

Explicó que hay diferencias de cómo cada colectividad generacional enfrentan el hecho político y resaltó que generaciones extremas como los Baby Boomers y la Generación Z señalen haber participado en manifestaciones de esa naturaleza.

“Diferente es la manera de conducirse de la Generacion X y la Generacion Y, cuyo comportamiento presenta características de naturaleza global: la primera se conduce orientada por la obtención del éxito y la segunda ha sido impactada por la crisis económica más que cualquier otra”, indicó.

Agregó: “La crisis que vivimos se ha interiorizado y las evidencias la hacen visible. Por ejemplo, para todos el deslave institucional es innegable y para todos la ruindad se ha convertido en la verdadera institución nacional”.

El instrumento recogió la opinión sobre temas políticos, sociales, de igualdad, religión, información y economía. La encuesta es intergeneracional con énfasis en la Generación Y (millenials, entre 24 y 36 años de edad) y Generación Z (centenials, menores de 23 años de edad), y con información referencial de otros grupos adultos como los Baby Boomers (mayores de 52 años de edad) y la Generación X (entre 37 y 51 años de edad).

Otros datos

68,8% de todos los encuestados coincide en que no hay respeto por los derechos humanos en el país. Para la Generación Z alcanza 78,4%.

“En Venezuela no se respeta nada, la constante son los abusos, la represión, no respetar al que piensa distinto. El gobierno de Nicolás Maduro no es democrático y la constante es el abuso”, denunció Rafael Linares, estudiante de la Universidad Central de Venezuela, de 20 años de edad.

La opinión de los consultados acerca de la unión legal entre personas del mismo sexo evoluciona según la edad: 43,2% de los Baby Boomers está a favor, lo mismo que 46,8% de la Generación X, 55% de la Generación Y y 79,3% de la Generación Z.

La encuesta especifica asimismo que 64% de la Generación Z y 58,6% de la Generación Y son nada o poco religiosos. En ese sentido es relevante que 79,4% de los Baby Boomers se identifica con el catolicismo y 11,3% de la Generación Z se identifica con el agnosticismo.

53,6% de los Baby Boomers considera que los representantes religiosos deben manifestarse sobre temas políticos que están ocurriendo en el país. En contraparte, solo 25,9% de la Generación Y y 32,9% de la Generación Z lo cree.

Los venezolanos más emprendedores son los que están en edades comprendidas entre 24 y 36 años de edad: 39,8% de la Generación Y afirma tener un emprendimiento.

“La crisis es una oportunidad para todos. Yo desde hace rato intento darle sentido al esfuerzo de quedarme en el país. Comencé con una venta de comida y aunque todo está por las nubes me la he ingeniado para reinventarme. No hay excusas si queremos salir adelante”, indico Rafaela Turisi, de 32 años de edad, dueña de un restaurant de Maracay.

Los menores de 37 años de edad se informan preferentemente por internet: 91% de la Generación Y y 92,8% de la Generación Z. Twitter es la red preferida para informarse, aunque para la Generación Y adquiere importancia Youtube.

Otro dato a destacar es que 16,7% de la Generación Z se declara homosexual, 14,4% es bisexual y 68,9% heterosexual.

39,2% de los menores de 23 años de edad manifiesta que debe ser legal el uso de la marihuana.

69,8% de los consultados especifica que el sistema de pensiones está entre malo y muy malo. Ese dato crece en los Baby Boomers: llega a 78,4%.

En cuanto al uso de anticonceptivos, 94,7% de los encuestados indica que son necesarios para hombres y mujeres por igual. Sobre el aborto, solo 15,9% afirma que debe estar prohibido.

57,7% de la Generación Z tuvo su primera experiencia sexual entre los 16 y los 18 años de edad.

Para 32% de la Generación Z fue internet fuente de información sobre temas sexuales. En contraparte, 29,4% de los Baby Boomers se informaron a través de libros, revistas y periódicos.