Los memes que generó el sismo en Venezuela

El sismo de magnitud 6,3 que vivieron los venezolanos este martes no detuvo a los usuarios de las redes sociales de ver el suceso de manera jocosa.

Un usuario publicó en Twitter una imagen del personaje principal de la serie Animaniacs señalando a Venezuela y preguntando de manera irónica: ¿Cuál es el país más salado?

El movimiento telúrico tuvo su epicentro en el estado Sucre y los estados más afectados fueron: Anzoátegui, Bolívar, Monagas, Sucre, Nueva Esparta, Mérida, Miranda, Portuguesa, Yaracuy, Aragua, Carabobo, Táchira, Lara y Distrito Capital.

No hay comida

No hay medicinas

Reconversión Monetaria

Salario en 1800

Maduro sigue en el poder

El Saime no sirve

Y ahora tiembla!#Temblor pic.twitter.com/BbfMTrgD8Q