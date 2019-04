Los aterradores casos investigados por la mujer que inspiró “El Conjuro”

Lorraine Warren fue una investigadora estadounidense de fenómenos paranormales, quien falleció el pasado 18 de abril a sus 92 años. Fue una médium y clarividente profesional. En una entrevista realizada en 2013, contó que tuvo su primera experiencia paranormal en 1933, cuando cumplió 7, pero mantuvo en secreto durante varios años las cosas que veía y presentía porque nadie le creía.

Se conoció con su esposo, Ed Warren, cuando tenía 16 años. Ed era un demonólogo reconocido por la Iglesia Católica y falleció en 2006. Juntos eran dueños del Museo del Ocultismo ubicado en el sótano de su casa en Monroe, Connecticut (EE UU), el cual contiene los objetos que fueron investigados por ellos y que es bendecido con agua bendita por un sacerdote tres veces por semana.

El objeto más famoso que se exhibe en el Museo del Ocultismo es la muñeca que inspiró la película de terror Annabelle. Lorraine aseguraba encontrar frecuentemente a la muñeca levitando en la caja en la que está guardada.

Según los Warren, la historia de la muñeca Annabelle se remonta a 1970, cuando una madre le regaló una muñeca de la marca Raggedy Ann a su hija, una joven estudiante de enfermería que compartía apartamento con otra compañera. Rápidamente, las jóvenes empezaron a notar extraños comportamientos como que se movía sola o que se escondía, y también hallaban mensajes como "You miss me?" (¿Me extrañas?), o "Help us" (Ayúdanos).

Cuando los sucesos aumentaron, las estudiantes contrataron a una médium que les dijo que la muñeca estaba poseída por el espíritu de una niña llamada Annabelle Higgins y que debían aceptarla como una compañera más. Sin embargo, la situación no mejoró y las jóvenes acudieron a un cura que las contactó con Ed y Lorraine Warren, quienes les comentan que la muñeca no estaba poseída por ningún espíritu, sino por un ente demoníaco, ya que los espíritus no tienen el poder de poseer objetos. Además, les dijeron que la muñeca era utilizada como un conducto para poseer a las jóvenes.

Finalmente, las estudiantes decidieron deshacerse de la muñeca y los Warren se la llevaron a su casa para exhibirla en su museo. La muñeca actualmente está guardada en el 'Museo del Ocultismo' de los Warren en una caja de vidrio con una advertencia que dice "NO ABRIR".

En 1971, la familia Perron vivía en Harrisville, Rhode Island (EE UU), cuando buscaron a los Warren para que los ayudara, pues según ellos estaban siendo perseguidos por una bruja llamada Bathsheba. Este caso inspiró la película de terror El Conjuro.

Según Ed y Lorraine, Bathsheba Sheldon era una mujer que había vivido en esa misma casa a principios del siglo XIX, a quien su esposo encontró frente a la chimenea cuando sacrificaba a su hijo para ofrecerlo a Satanás. De acuerdo con los Warren, la mujer se suicidó posteriormente y maldijo la casa para que cualquiera que viviera allí muriera de alguna forma.

En 1976, George y Kathy Lutz contactaron a los Warren porque sentían una presencia violenta y demoníaca en su casa, ubicada en Nueva York. En esta propiedad, el 14 de noviembre de 1974, Ronald DeFeo asesinó a sus padres y hermanos mientras dormían. La familia Lutz compró esta casa en diciembre de 1975, pero la abandonó 28 días después por los extraños sucesos que atormentaban a sus integrantes.

Las películas de terror The Amityville Horror y un libro con el mismo nombre están basadas en esta historia. Este caso también aparece en los inicios de El Conjuro 2.

En 1970, los Warren investigaron el caso de una entidad que afectaba a una niña de 12 años en Enfield, Londres. La niña, llamada Janet, supuestamente era usada por un ente de voz masculina. Este caso fue poco aceptado y creíble en la época, pero fue la inspiración para la película El Conjuro 2.

En 1981, Arne Johnson fue acusado del homicidio de su casero, Alan Bono, en Connecticut. Este caso es conocido como El Diablo me hizo hacerlo y fue el primero en un tribunal de Estados Unidos en el cual la defensa del acusado usó como argumento de inocencia la "posesión demoníaca", pero no fue aceptada por el juez.

Según los Warren, antes del incidente ellos habían realizado un exorcismo junto a unos sacerdotes católicos a David Glatzel, un niño de 11 años que, según su familia, había sido poseído por el demonio. El procedimiento duró varios días hasta que el demonio huyó del cuerpo del niño, pero se habría apoderado del de Johnson. Días más tarde, Johnson mató a Bono.

En 1986, Ed y Lorraine investigaron una vieja casa funeraria de Southington, Connecticut (EE UU) que al parecer estaba invadida por demonios. La familia Parker se había mudado a esta casa para estar más cerca de la Universidad de Connecticut, donde el hijo de esta familia estaba recibiendo un tratamiento para el cáncer. La familia afirmaba sentir una presencia demoníaca, por lo que recibieron ayuda de los Warren.

La pareja de investigadores paranormales descubrió que la casa había sido una funeraria. Lorraine aseguró que la casa fue absuelta de cualquier presencia en 1988 luego de un exorcismo. Esta historia fue llevada al cine en 2009 y se tituló Exorcismo en Connecticut.

Los Warren investigaron en 1990 un fantasma femenino que, según testigos, aparecía en el Cementerio Union en Easton, Connecticut (EE UU). Ed Warren narró en su libro Graveyard: True Hauntings from an Old New England Cemetery que la protagonista de este caso era una mujer que había sido asesinada en el siglo XIX y que su cuerpo había sido dejado detrás de la iglesia del cementerio. También contó que el fantasma quedó registrado en video el 1 de septiembre de 1990 a las 2:40 a.m., pero que la pareja de investigadores decidió no dar a conocer la cinta.

