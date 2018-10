Lorenzo Mendoza: "Toca aguantar, resistir y reinventarse"

Lorenzo Mendoza, presidente ejecutivo de empresas Polar, indicó este sábado durante el II Encuentro de Egresados de la Universidad Metropolitana que, a pesar de la crisis que está atravesando Venezuela, continuará trabajando en el país.

“Nuestro compromiso es de largo plazo. Toca aguantar, resistir y reinventarse porque aquí está nuestro país, afecto y amores. En mi familia tenemos diferencias pero aquí estamos y nos quedamos” dijo Mendoza.

El empresario instó a los venezolanos a no acostumbrarse a la situación del país y resaltó que “no se puede hablar de sobrevivir, porque es miseria”.

“No me gusta hablar de sobrevivir porque es llevar al ser humano a la miseria. No nos acostumbremos a sobrevivir, esa no puede ser la consigna, la consigna debe ser qué hacemos para salir de esta situación” aseveró Lorenzo Mendoza.

El ejecutivo de Polar destacó que pronto cumplirá 30 años trabajando en la compañía y que, a pesar de las diferencias que tiene con sus familiares, se van a quedar en Venezuela.

Confesó que ha sido muy duro mantenerse en medio de la crisis económica que se vive en el país y los controles que ha impuesto el gobierno: “La situación hiperinflacionaria ha llevado a la destrucción del 50% de nuestro producto interno bruto, nadie está trabajando 50% de su capacidad, todos estamos trabajando al 15-20%", agregó.

