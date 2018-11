“Llevo tres años sin pasaporte porque no ha llegado a la oficina”

Agustín Roque, un habitante del estado Zulia, aseguró que lleva tres años esperando que el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) le entregue su pasaporte.

Yo llevo 3 años sin pasaporte porque no me ha llegado a la oficina. Esto es terrible, caótico”, aseguró Roque a Panorama.

El ciudadano indicó que no pagó el pasaporte express porque el sistema “jamás” lo dejó.

Otras personas afirmaron que a pesar de que pagaron la solicitud express tampoco han recibido el documento de identidad.

“Yo pagué el express en agosto y ya estamos en noviembre y nada que me lo dan. Me dicen que siga esperando, que ‘espere el mensaje’ donde me van a avisar. Tienen un jueguito con uno”, señaló Enrique Martínez.

