Laydi Gomez afirmó que gobierno no envió recursos para las vías en Táchira

Laydi Goméz, gobernadora del estado Táchira, afirmó este jueves que no hay recursos para recuperar las vías del sector Santa Elena, en San Cristóbal, ante las fuertes lluvias en todo el estado tachirense.

La gobernadora explicó en una rueda de prensa que no se puede intervenir con maquinaria en el sector hasta que no cesen las lluvias. Además, denunció que no existen recursos para mejorar las vías alternas porque el gobierno nacional no ha enviado los recursos solicitados.

Bloqueo de vías, caída de árboles, interrupción de las telecomunicaciones y fallas en el servicio eléctrico han sido algunas de las consecuencias de los aguaceros incesantes que han caído sobre San Cristóbal desde el pasado martes.

#Tachira Gobernadora sostiene que no podrá intervenir con maquinaria en sector Santa Elena para recuperar la vialidad, hasta tanto no cesen las lluvias. Denuncia que no tiene recursos para mejorar vías alternas porque Gob Nacional no envía recursos solicitados #26Jul @ReporteYa — Obeysser Prada T (@ObeysserPrada) 26 de julio de 2018