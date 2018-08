Las reacciones luego de que Maduro afirmara gran participación en marcha

Usuarios de Twitter reaccionaron después de que el presidente Nicolás Maduro afirmó que en la marcha oficialista de este lunes "se movilizaron más de 1.000.000 de personas por la paz".

Los twitteros expresaron que se trataba de una mentira porquemuchos escribieron que la concentración destacó por la escaza cantidad de asistentes.

Algunos de los usuarios hicieron referencia a la "cifra de asistentes" con la reconversión monetaria que entrará en vigencia el próximo 20 de agosto o si era los venezolanos que cruzaban la frontera con Colombia.

"No entiendo porqué se fajan en decir mentiras, está más que comprobado que no había ni mil personas. ¿Acaso no vieron las fotos? porque obviamente no ellos fueron", esribió uno de los usuarios en la red social.

Es que no entiendo porqué se fajan en decir mentiras, está más que comprobado que no había ni mil personas. ¿Acaso no vieron las fotos? porque obviamente no ellos fueron — Ailen Ochoa (@AilenOchoa) 15 de agosto de 2018

Eso es con la reconversión o Poníendole mas ceros al evento? — edgar_gelvis (@GelvisEdgar) 15 de agosto de 2018

No te olvides Nicolás de quitarle 5 ceros a esa cifra. — maria lorena miranda (@pillamiranda) 15 de agosto de 2018

Estaba viendo las imágenes del puente Simón Bolivar en la frontera con Colombia — Jesús C. (@ingcastell) 15 de agosto de 2018