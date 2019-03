Las conmovedoras imágenes de Naky Soto tras de la detención de su esposo

Naky Soto, periodista y esposa de Luis Carlos Díaz, lloró en las escaleras de la Fiscalía luego que declarara sobre la situación de detención de su pareja.

“Mi esposo y yo hemos grabado muchas veces de manera interactiva respondiendo preguntas de usuarios y Diosdado Cabello tergiversó la información. Mi esposo no coincide con una amenaza, Luis Carlos no es un Hacker es imposible que esto suceda, es insólito”, dijo Naky Soto a los medios frente a las inmediaciones de la Fiscalía.

Denunció que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) le indcó que dijo al comunicador lo detuvieron en flagrancia, es decir, en el preciso momento que cometía un "delito" cuando se dirigía en bicicleta hacia su casa en Caracas.

"Me dijeron que yo no debía hacer mucho ruido porque también soy sujeto de aprehensión por aparecer en el vídeo y que si no me detenían era un acto de consideración por mi perfil oncológico", agregó.

Soto denunció que su esposo fue maltratado por funcionarios del Sebin. “Le pegaron con el casco y le dijeron que llevarían un cadáver a la casa para acusarlo de asesinato”.