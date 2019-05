Para celebrar el Día Mundial de la Salud Digestiva, la Organización Mundial de Gastroenterología (WGO, por sus siglas en inglés) lanzó una campaña relacionada con la prevención y detección temprana del cáncer gastrointestinal, colorrectal, gástrico y de esófago, que constituyen más de 25% de las incidencias de la enfermedad en todo el mundo.

“A diferencia de muchas otras enfermedades malignas, los cánceres gastrointestinales se pueden prevenir si se toman las medidas adecuadas, y también se pueden tratar cuando se diagnostican temprano, antes de que se alcancen las etapas avanzadas”, se lee en la página web de la WGO.

Añade: “Uniremos nuestras manos para divulgar este conocimiento y las directrices pertinentes a través de programas de noticias y medios, publicaciones, redes sociales y programas regionales de salud de apoyo”.

Desde 2005. la WGO, fundada el 29 de mayo de 1958, celebra ese día e inicia una campaña de salud pública mundial. Cuenta con más de 50.000 miembros asociados en 110 sociedades nacionales.

Gerka Tremont, médico especialista en Gastroenterología, indicó que los expertos en esa área tienen la capacidad y la formación para informar sobre prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer en las vías digestivas.

"Es importante que el paciente acuda a evaluación para disminuir la frecuencia del diagnóstico tardío y sus complicaciones", señaló.

Explicó que también se pueden modificar los hábitos que influyen en los factores de riesgo asociados a la enfermedad.

Mensaje

“El cáncer es la segunda causa de muerte con aproximadamente de 18 millones de casos de la enfermedad en todo el mundo. De esos, 4 de los 7 cánceres más comunes son del sistema digestivo. Debido a esa situación, la Organización Mundial de Gastroenterología y la Fundación WGO seleccionaron el diagnóstico y el tratamiento tempranos del cáncer gastrointestinaI como el foco de la campaña del Día Mundial de la Salud Digestiva 2019”, señalan los copresidentes de la WGO en su mensaje.

“Modificar o evitar los factores de riesgo clave, la detección temprana, las pruebas de detección y el tratamiento pueden reducir la cantidad de muertes causadas por el cáncer. Al aumentar la concienciación en todo el mundo, y en particular entre los países de ingresos bajos y medianos donde ocurre 70% de las muertes por cáncer, la red mundial de WGO de sociedades miembros, socios y patrocinantes de WGO puede aumentar el nivel de conciencia”, afirman.

“La WGO buscará aumentar la concienciación sobre el diagnóstico y tratamiento tempranos del cáncer gastrointestinal a través de su campaña anual de promoción y sensibilización pública", indican.

El Día Mundial de la Salud Digestiva "se celebra el 29 de mayo de cada año con eventos, actividades e iniciativas asociadas que continúan a lo largo del año de la campaña y más allá".

El mensaje completo en inglés.



