Laidy Gómez: Gobierno debe brindar condiciones para quedarse en Venezuela

La gobernadora del Táchira, Laidy Gómez, se refirió a las medidas anunciadas este fin de semana por Migración Colombia que comenzarán a regir este martes que consistirán en la expedición, nuevamente, de la tarjeta de Migración Fronteriza para que los venezolanos puedan pasar al vecino país a comprar alimentos, medicinas y acudir a citas médicas, y un permiso temporal de permanencia por 10 días para que los ciudadanos puedan transitar por el territorio con destino a terceros países.

“Es una evidencia que la migración sigue aumentando pese a que el gobierno trata de promover el programa ‘Vuelta a la Patria’, la realidad muestra que el programa real que el gobierno debe atender es ‘Los venezolanos de van de la Patria’. Las medidas que están tomando los vecinos no es más que la evidencia que son más los venezolanos que salen”, dijo Gómez.

Recordó que los ciudadanos deciden irse por la pérdida del valor del salario que no alcanza para alimentar a una familia, no hay servicios básicos de calidad, no hay estabilidad económica para garantizar el desarrollo de la familia, angustia y desesperanza.

“En vez de diseñar ese plan ficticio de ‘Vuelta a la Patria’, deben diseñar un plan económico para ofrecerle condiciones a los venezolanos para que no se vayan a pasar trabajo a otras sociedades porque esa es otra realidad. Hemos visto que lo gobiernos han sido bondadosos estableciendo controles migratorios para nuestros venezolanos pero también vemos realidades sociales y la discriminación con la que se está tratando a los venezolanos en algunas sociedades, cosa distinta cuando Venezuela era un país grande, productivo y recibíamos a cualquier cantidad de migrantes y les brindábamos oportunidades”

Deserción

Advirtió que en las instituciones educativas dependientes del ejecutivo regional hay una deserción escolar del 27%, situación que tienen sus orígenes en la crisis alimentaria y los sueldos de los docentes que no les permite tener calidad de vida. Gómez reconoció que la deserción también se registra en la docencia afectando la educación directa de los niños.

“Todos estos problemas no los podemos mirar con indiferencia. A los docentes del Táchira y de todo el país se les acribillaron los contratos colectivos con unos tabuladores que desconocieron sus incrementos salariales”, indicó.