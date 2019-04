Lacava inauguró el Dracufest pese a la crisis de los servicios básicos

Rafael Lacava inauguró este viernes el festival de música Dracufest en Puerto Cabello, estado Carabobo, a pesar de la crisis de los servicios básicos que se extiende en la entidad.

Para el evento se instalaron aproximadamente 60 toldos en la extensión de la playa, en donde aseguran que se venderán todo tipo de alimentos, desde “dracuarepas” hasta sushi.

Aproximadamente a un kilómetro y medio de distancia, los ciudadanos de la entidad carabobeña recolectan agua para llevar a sus hogares debido al colapso de los servicios básicos que se generó por los apagones que se registraron en marzo.

En ese sentido, los habitantes expresaron su descontento por medio de las redes sociales ante el uso de recursos para esta clase de eventos.

Q les puedo decir del #dracufest ? Esto d verdad va a marcar una tendencia para el futuro d los deportes extremos en nuestro país. Esto ya cogió vida propia y no lo para nadie. Felicitaciones a todos los q me ayudaron a hacer esto una realidad. Se los agradeceré siempre ������ pic.twitter.com/u6VTlzli7a

Qué de pinga es celebrar cuando no se tienen carencias, verdad? Supongo que ud llegó a casa en la noche bien hediondo y había agüita para bañarse y luz para prender el aire acondicionado, etc. Bueno, el 99% de los que fueron a ese bodrio no tuvieron esa "suerte"