Laboratorios en Vargas carecen de equipos y reactivos

Laboratorios del estado Vargas no cuentan con reactivos ni equipos 100% funcionales para la realización de exámenes de laboratorio, lo que afecta a sectores públicos y privados de la entidad.

Carolina Uzcátegui, presidenta del Colegio de Bioanalistas, explicó que la situación por la que atraviesan los laboratorios de la zona se debe a la crisis que atraviesa el país y explicó que se han dirigido al gobierno nacional para exponer los casos pero no han obtenido ninguna respuesta, reseñó La Verdad de Vargas.

Uzcátegui resaltó que algunos laboratorios públicos tienen más de un año sin reactivos y los pacientes deben realizarse exámenes en los centros privados, porque no pueden esperar a una respuesta del gobierno debido a la emergencia de algunos casos.

Además, la bioanalista expresó que los Bancos de Sangre no escapan de esta situación, pues no cuentan con serología. Esto es sumamente importante para detectar la presencia de anticuerpos que determina si la persona ha estado expuesta a enfermedades y si puede o no donar.

Con información de La Verdad de Vargas.