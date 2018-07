Kilo de queso superó el salario mínimo en Amazonas

Los precios de distintos rubros en el país han aumentado drásticamente por la crisis económica que se vive en Venezuela. En la ciudad de Puerto Ayacucho, estado Amazonas, el costo del queso sobrepasó el salario mínimo.

A mediados de julio se comenzó a vender en 10.000.000 bolívares, sin que exista una supervisión en los mercados por parte de las autoridades. El costo del producto alcanzó un costo de Bs 2.000.000 si se cancela en efectivo, en los negocios colocan los precios arbitrariamente con los puntos de venta, reseñó El Pitazo.

“Cómo es posible que el kilo de queso haya superado lo que cobro quincenalmente y que cueste el triple por punto de venta y sea más económico por efectivo. Es lo que no entiendo. Esta situación es insostenible, ya no aguanto más. Nos están robando de frente y el gobierno no hace nada. ¿Dónde está la Sundde? Sigue en silencio y el pueblo está desangrándose cada día más”, denunció Mario Ángel Falchi, ciudadano de la entidad.

La gobernación del estado emitió un decreto el 6 de junio, que establece la prohibición de la dualidad de precios que se produce cuando se paga en efectivo o con un punto de venta. La medida no fue adoptada en los comercios y negocios de la entidad amazónica.

Con información de El Pitazo